24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Лазарева субота: що можна їсти та що не можна робити в цей день

-
11 квітня відзначають Лазареву суботу / Уніан

Лазарева субота має прив’язку до Великодня, тож її відзначають за тиждень до Воскресіння Христового, в суботу, 11 квітня. Кожного року Лазарева субота припадає на різні дні.

Лазарева субота починається у шостий тиждень Великого посту, який ще називають Вербним тижнем, адже 12 квітня християни святять у церквах вербові гілки.

Читайте також Коли Вербна неділя у 2020 році: дата свята

У церковному календарі Лазарева субота і Вхід Господній у Єрусалим святкуються в сусідні дні: суботу та неділю. Цього дня православна церква згадує воскресіння Христом праведного Лазаря.

Історія Лазаревої суботи

Перед тим, як вирушити в Єрусалим, Христос прийшов у будинок своїх друзів у Віфанії, передмісті Єрусалима. У будинку жили Марфа, Марія і їх брат Лазар. Вони неодноразово приймали Спасителя як найдорожчого гостя. Коли звістка про хворобу Лазаря дійшла до Христа, Він сказав: "Це хвороба не на смерть, а на Божу славу, щоб через неї прославився Син Божий".

Лазар помер за 4 дні до приходу Ісуса у Віфанію. Почувши про смерть хорошого друга, Ісус заплакав. Разом з учнями Він наблизився до печери і наказав забрати камінь, який закривав вхід. Марфа – сестра Лазаря скрикнула, що брат її лежить там вже 4 дні і дуже смердить, але Ісуса це не спинило, тож він увійшов до печери. Після молитви Христа з печери вийшов зцілений Лазар.


11 квітня християни вшановують Лазареву суботу

Іоанн Богослов пише, що, побачивши це чудо, багато людей увірували в те, що Христос – Син Божий. Звістка про Боже чудо швидко розлетілася Іудеєю, тож коли Ісус на віслюку заїхав до Єрусалима, люди вклонялися йому, стелили пальмове листя до ніг і власний одяг.


В'їзд Бога в Єрусалим

Після воскресіння Лазаря первосвященники сказали вбити Ісуса. Згідно із Біблією, Лазар прожив ще 30 років, але через гоніння перебрався на Кіпр, де у сані єпископа проповідував християнську віру.

Що можна їсти у Лазареву суботу

У Лазареву суботу можна їсти рибну ікру (рибу їсти не можна), бобові каші, овочеві салати, млинці з гречаного борошна, трішки церковного вина (кагору).

Читайте також Великдень у 2020 році: дата свята і традиції

Що можна робити в Лазареву суботу

  1. Якщо у вашій родині є хтось важкохворий, щиро помоліться до Бога, аби він почув ваші слова та зцілив людину від хвороби.
  2. Щоб позбутися від матеріальних проблем, треба взяти гілочку верби в ліву руку і прочитати молитву "Отче Наш", після цього перехреститися тричі й попросити у Господа допомоги в грошових справах.
  3. В Лазареву суботу треба слідкувати за своїми помислами: вони повинні бути чистими та світлими.
  4. Незаміжнім дівчатам, які хочуть вийти заміж, рекомендується одягнути біле плаття, подивитися на себе в дзеркало і показатися батькам.
  5. Підготуйте цього дня вербові гілочки, які освятите в церкві на богослужінні.


Приготуйтеся сьогодні до Вербної неділі

Що не можна робити в Лазареву суботу

  1. У Лазареву суботу не можна їсти страви з м’яса, яйця, молоко та пити міцний алкоголь.
  2. Не виконуйте в цей день важку фізичну роботу. Прати, шити, ремонтувати щось чи фарбувати – заборонено.
  3. Не розважайтеся в цей день і не лихословте. Підготуйте свою душу до останнього тижня Великого посту.
  4. Не можна в Лазареву суботу нікому відмовляти в допомозі.
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Релігія Великдень Традиції
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
9 квітня 13:40 "Чому жінки вбивають": що відомо про 2 сезон популярного серіалу
Юлія Михайлова
9 квітня 13:22 Принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз святкують річницю весілля: історія кохання королівської пари
Марта Вересюк
8 квітня 14:16 Вихідні на Великдень 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз
8 квітня 11:19 Місячний календар стрижок на квітень 2020: цікаві поради
Квітослава Туз
8 квітня 10:41 Вбили лідера гурту "Лесик Band": найвідоміші пісні музикантів, які знають у Львові
Уляна Журба

Новини
Більше новин