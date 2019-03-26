Коли Меган Маркл офіційно вийде з декрету: відома дата

37-річна Меган Маркл, яка народить первістка у квітні 2019 року від принца Гаррі, офіційно вийшла у декретну відпустку. Британські ЗМІ повідомляють, що у герцогині вже розписані обов'язки на декілька місяців вперед. Відтак перший вихід після декрету очікується на Всесвітньому форумі молоді One Young World.

Подія проходитиме у Лондоні з 22 до 25 жовтня, на якому Меган може скласти компанію принцу Гаррі. Про це повідомляє видання Vanity Fair.

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Зазначається, що захід збере понад 10 тисяч молодих лідерів з різних країн.

Принц Гаррі прагне підтримати Меган в розвитку її власної ролі, і можливості стати партнером у справі. За умови, що з дитиною все добре, відвідування One Young World стане чудовою нагодою розширити масштаби її діяльності в Співдружності,

– наголосив інсайдер виданню.

Що цікаво, Меган до весілля з представником королівської сім'ї співпрацювала з організацією, відвідавши саміти у Дубліні і Оттаві у 2014 і 2016 роках.



Принц Гаррі і Меган Маркл / Getty Images