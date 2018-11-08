Коли народить первістка Регіна Тодоренко: відома стать і дата пологів, – ЗМІ

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Коли народить первістка Регіна Тодоренко: відома дата пологів, – ЗМІ
Коли народить первістка Регіна Тодоренко: відома дата пологів, – ЗМІ / ru.hellomagazine.com

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка заручилась з російським виконавцем Владом Топаловим та працює в Росії перебуває на останньому місяці вагітності. Після останньої церемонії нагородження премією "Пара року" російським виданням "ОК!", стала відома ймовірна дата народження їхнього первістка.

28-річна телеведуча лише в липні почала активно публікувати фотографії з округлим животом, а згодом і зовсім зізналась, що очікує на появу дитини. Через кілька днів її коханий Влад Топалов освідчився на яхті серед вод Середземного моря і відтоді пара брала участь в не одному світському заході.

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На останній церемонії нагородження російською премією, щаслива Регіна вже з великим округлим животом позувала на червоній доріжці в компанії Топалова. У виданні StarHit.ru повідомляють, що Топалов розсекретив стать майбутньої дитини – це буде хлопчик. А сама Регіна під час церемонії зізналась, що народить зовсім скоро – всього за тиждень.

 

Через це російські ЗМІ припустили, що "день X" наступить 15-17 листопада. Можливо, саме через це вагітна Регіна Тодоренко вирішила не тягнути з перепологовою вечіркою і кілька днів тому влаштувала казковий baby shower в компанії найкращих подруг.

Нагадаємо, що вперше про ймовірну дату народження та стать дитини повідомило російське видання Super. Інсайдери ЗМІ повідомляли, що це буде хлопчик і пологи відбудуться в грудні цього року.

Теги: LifeStyle Зіркові мами Діти і неповнолітні Регіна Тодоренко
Джерело: Lifestyle
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