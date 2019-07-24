Коли Настя Каменських і Потап офіційно одружились: оприлюднили документ

Знаменита українське подружжя Насті та Потапа у травні 2019 року приголомшило всіх новиною про їхнє весілля. Але тепер стало відомо, що офіційно вони свої стосунки узаконили ще 18 жовтня 2018 року.

У виданні Апостроф з'явився документ, згідно з яким закохана пара одружилась майже рік тому – 18 жовтня 2018 року. Чутки про узаконення стосунків Каменських і Потапенка в цей день неодноразово з'являлись в мережі, але тепер шанувальники знають, коли можна вітати подружжя з їхнім ситцевим весіллям.

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Свідоцтво про одруження Потапа і Насті Каменських / Апостроф

Що відомо про весільну церемонію Потапа і Насті Каменських?

Все почалось ще у квітні 2019 року, коли Настя Каменських (NK) опублікувала на своєму YouTube-каналі ліричну композицію "Обіцяю". У словах пісні фанати помітили начебто уривки весільної клятви, а в кінці відеоролику вона і зовсім з'явилась в образі нареченої. Вже у травні Олексій Потапенко (Потап) залишив власний трек на YouTube-каналі під назвою "Константа", яким повідомив українську спільноту про їхнє з Настею весілля та кількарічний роман. До цього часу пара часто відпочивала разом на курортах, артистка неодноразово інтригувала світлинами із заручальним кільцем, але вона так і не наважувалась в жодному з інтерв'ю зізнатись про свого таємного коханого.

23 травня 2019 року все і сталось. Під Києвом Потам і Настя влаштували пишне весілля, на яке було запрошено десятки зіркових гостей. Щоб не приковувати увагу сторонніх та журналістів, вони організували весілля у четвер, де наперед було заброньовано всю територію ресторанного закладу. Про весілля зірок говорили всі у соціальних мережах та не могли повірити, що після такого довгого приховування роману вони нарешті оголосили про свої почуття усьому світові. Для Насті це перший шлюб, в той час як для Потапа – другий. Раніше він був одружений з продюсеркою Іриною Горовою, від якої має підростаючого сина Андрія. До слова, вони також були присутні на весільній церемонії, адже екс-дружина є співвласницею та колегою Потапа в компанії Mozgi Entertainment.