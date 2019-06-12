Коли пройде Оскар: відомі дати вручення нагород на наступні три роки
Американська академія кіномистецтв назвала дати трьох наступних церемоній вручення премій Оскар. Традиційно нагородження пройдуть у лютому наступних років.
Про це повідомляє видання Variety. Так, наступна 92-а церемонія вручення призначена на 9 лютого 2020 року. Номінанти на кінопремію будуть оголошені 13 січня 2020 року.
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Трансляція наступної церемонії вручення Оскара вкотре буде доручена телекомпанії ABC. 93-я церемонія пройде 28 лютого 2021 року. 94-а церемонія вручення нагород Оскар відбудеться 27 лютого 2022 року.
Церемонія Оскар / Getty Images
Чим запам'яталася церемонія Оскар 2019?91 церемонія вручення кінопремії "Оскар", яка пройшла без ведучих, відбулася 24 лютого 2019 року у Лос-Анджелесі. Оголошення номінантів кінопремії було місяцем раніше – 22 січня. В лонг-лист претендентів на премію "Оскар" увійшло дві українські стрічки: "Переломний момент: Війна за демократію в Україні" Олеся Саніна і Марка Харріса в категорії "Найкращий документальний фільм" та фільм "Донбас" Сергія Лозниці в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".
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