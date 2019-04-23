Великдень 2019: коли і в який день треба пекти паску

Незабаром усіх християн чекає світле свято Воскресіння Христового. До нього усі ретельно готуються, а ще дотримуються традицій та заборон. Коли можна пекти паски на Великдень – читайте далі.

Для приготування паски треба ставитися дуже відповідально. Це певний ритуал, якого повинна дотримуватися кожна господиня, яка бережно відноситься до релігійних свят. Для випікання пасок найкраще підходить Чистий четвер та Великодня субота. Також ці дні підходять для фарбування Великодніх яєць.

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У Чистий четвер заведено прибирати оселю, доробляти усі справи, щоб повністю підготувати будинок до свята. Також Чистий четвер символізує очищення душі і тіла.



Коли пекти паску в 2019 році

Віддавна існує прикмета, щоб у час приготування паски мама чи бабуся не вимовляла з уст жодного слова. Це робиться для того, щоб ніхто не порушував священного випікання найголовнішого атрибута Великодня. Увесь час, коли готується паска усі члени родини повинні пошепки спілкуватися, ходити навшпиньках, не грати ігри та не слухати музику. Рекомендується в цей час читати молитви та Біблію.

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Однак варто пам'ятати, що не можна пекти паски чи фарбувати яйця у п'ятницю, адже це вважається великим гріхом. У цей день не можна нічого робити по дому, а також співати, танцювати і навіть просто слухати музику. На згадку про муки Христа забороняється їсти до того моменту, доки увечері в церкві під час богослужіння не винесуть Плащаницю.

В день розп'яття Христа не рекомендується займатися жодними справами. Цей день призначений для молитви, роздумів та скорботи. Ввечері треба відправитися в храм до плащаниці. У світлий день Великодня першим спробувати паску повинен наймолодший член сім'ї, а далі споживання випічки йде за старшинством.



Великдень 2019