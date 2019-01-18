Коли варто прибирати ялинку: прикмети, традиції

Прибрати ялинку з будинку, за народними віруваннями, необхідно до Хрещення, що святкується 19 січня. Напередодні з хати виносили всі символи різдвяних свят: сіно, яке пролежало всі святки на столі, різдвяний сніп тощо. Проте існують й інші версії, коли це варто робити.

Серед багатьох забобонних людей побутує звичай, що новорічну ялинку слід прибирати не раніше Старого Нового Року, тобто 14 січня. До цього моменту вона буде "віддавати" всю хорошу енергетику, сприяючи гармонійним і щасливим відносинам між оточуючими її людьми.

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Що кажуть народні прикмети

У старовину ж розлучалися з ялинкою трохи пізніше. У наших предків одним з найголовніших православних свят було Хрещення. Вважалося, що цього дня необхідно було привести весь будинок в порядок, прибрати, а також "роздягти" ялинку. Її прибирали, як знак закінчення святочного періоду, усуваючи всі ознаки різдвяних свят.

Якщо вірити народним прикметам, виносити новорічне дерево до сміттєвих баків, ні в якому разі не можна. Таким чином ви можете втратити благополуччя і достаток в домі. Кращим варіантом буде, акуратно порубати її та спалити. У цьому випадку ви не втратите удачу в новому році.

Думка віри та церкви

Християнство взагалі забороняє ставити новорічну ялинку. А на Різдво ялинку не ставлять, а ставлять вертеп – модель, сцена народження Ісуса. Так що новорічна ялинка ні до Хрещення, ні до Різдва, ні до якихось інших християнських свят, прикмет і забобонів стосунку не має. Більше того, так як вона не згадана в Біблії, то вважається деревом нечистим.

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