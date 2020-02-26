Прощена неділя 2020: дата свята і чим особливий цей день

Перед початком Великого посту, 1 березня, українці відзначають Прощену неділю. В цей день також завершується свято Масляна. Що відомо про цей день – читайте далі.

Прощену неділю християни відзначають кожного року. Цей день призначений для того, щоб всі вибачилися одне перед одним за образи, які спричинили. Цей день має велике значення для кожного вірянина. Усі, хто відчувають, що мають провину перед кимось або їх мучать сумніви – мають чудову можливість залишити усі старі конфлікти та образи в минулому.

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2 березня віряни почнуть дотримуватися Великого посту, а Прощена неділя – перший крок до духовного очищення. Цей день допомагає звільнити серце від поганих емоцій та образ.



Прощена неділя – день духовного очищення

Пробачати варто навіть тим, хто не буде у вас просити пробачення. Перш за все це потрібно зробити заради власного очищення. Будьте щирими та добрими не лише в Прощену неділю, але й впродовж Великого посту. Знаходьте у своєму серці милосердя та прищеплюйте усі людські чесноти.

Насамперед, в Прощену неділю вибачення треба попросити у своїх батьків, навіть, якщо ви нічого поганого не зробили. Можливо, інколи, використали невдале слово, яке могло їх зачепити чи забули зателефонувати, привітати зі святом. Нехай батьки знають, що вам важливе їхнє прощення.



Щиро попросіть у цей день вибачення

Основна мета Прощеної неділі – залучити людей до світла в серці та щирих почуттів. Перед Богом ми усі рівні, нас відрізняє лише наше прагнення до добрих справ. Для того, щоб Прощена неділя мала максимальний ефект, не варто розпочинати сварки уже з наступного дня, адже усі ваші старання будуть втрачені.

Рекомендується усі наступні дні до Великодня допомагати людям, ходити в церкву на богослужіння, читати молитви, не тримати ні на кого злість та позбутися від заздрощів та брехні.

Вже з 2 березня розпочнеться Великий піст, який буде тривати 48 днів. Протягом усього посту людина повинна відмовитися від їжі в пам'ять про сорокаденний піст Ісуса. Християни повинні відмовлятися від розваг і задоволень, присвячуючи час самопізнанню і молитвам.