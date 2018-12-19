Коли пройде Оскар-2019: оголошено дату

91 церемонія вручення кінопремії "Оскар" пройде 24 лютого 2019 року традиційно в Dolby Theatre у Лос-Анджелесі. Натомість оголошення номінантів відбудеться майже місяцем раніше – 22 січня.

Відповідна інформація з’явилася на сайті Американської академії кіномистецтва.

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Так, відбір номінантів майбутнього "Оскара" розпочнеться 7 січня та завершиться вже 14-го числа. Самих номінантів буде оголошено 22 січня, а 4 лютого для них буде влаштовано традиційний ланч.

Фінальне ж голосування за претендентів на найпрестижнішу нагороду у кіно завершиться 19 лютого, а 24 лютого пройде 91-я церемонія нагородження лауреатів.

Крім того, 18 листопада 2018 року у рамках "Оскара-2019" пройде церемонія вручення спеціальних нагород – так званих Governors Awards.

Зауважимо, що зазвичай "Оскари" вручають наприкінці лютого, однак у зв’язку із Зимовою Олімпіадою у 2018 році церемонію перенесли на початок березня.

У 2019 році трансляція церемонії вручення "Оскара" є запланованою у щонайменше 225 країнах світу.

Нагадаємо, 90-та церемонія нагородження кінопремії Оскар-2018 відбулася уночі проти 5 березня. Найкращим фільмом було обрано творіння іспанського Гільєрмо дель Торо "Форма води". Загалом ця стрічка претендувала на рекордних 13 номінацій однак здобула перемогу лише в чотирьох.