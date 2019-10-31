Коли ще не було Instagram, – Ольга Сумська поділилась архівними знімками

Популярна українська акторка Ольга Сумська не тільки активно гастролює зі спектаклями, але й веде свій блог у мережі. Днями зірка вирішила поділитись архівними знімками, які приголомшили прихильників.

Зірка театру та кіно Ольга Сумська полюбляє тішити своїх прихильників ефектними знімками, зробленими під час її гастролей та кадрами із приватного життя. Не забуває акторка вражати прихильників і архівними кадрами, які отримують шалену популярність у мережі. Все тому, що за роки своєї кар'єри Ольга Сумська не втратила привабливості та зовсім не змінилась.

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Днями вона вкотре це довела, опублікувавши світлини, зроблені задовго до появи соцмережі Instagram. На кадрах Ольга Сумська постала з хвилястим волоссям та ефектним макіяжем. Виглядала акторка розкішно, що відзначили всі підписники її блогу.



Ольга Сумська на архівних фото / Instagram / @olgasumska



Ольга Сумська / Instagram / @olgasumska



Акторка Ольга Сумська / Instagram / @olgasumska

Раніше Ольга Сумська ексклюзивно для журналістів LifeStyle 24 поділилась секретами своєї молодості. Знаменита акторка зазначала, що будь-яка сучасна жінка повинна знаходити час для догляду за собою. Водночас Ольга Сумська не приховує, що після 50 років вона робила "ін'єкції краси".

Неповага до себе та жіночі лінощі часто вилазять боком, а потім жінка може перейматися, що "щось не так". Потрібно на себе витрачати гроші і доглядати за собою,

– пояснила Ольга Сумська.



Ольга Сумська / Instagram / olgasumska