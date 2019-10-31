Коли ще не було Instagram, – Ольга Сумська поділилась архівними знімками

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Ольга Сумська показала архівні фото
Ольга Сумська показала архівні фото / Instagram / @olgasumska

Популярна українська акторка Ольга Сумська не тільки активно гастролює зі спектаклями, але й веде свій блог у мережі. Днями зірка вирішила поділитись архівними знімками, які приголомшили прихильників.

Зірка театру та кіно Ольга Сумська полюбляє тішити своїх прихильників ефектними знімками, зробленими під час її гастролей та кадрами із приватного життя. Не забуває акторка вражати прихильників і архівними кадрами, які отримують шалену популярність у мережі. Все тому, що за роки своєї кар'єри Ольга Сумська не втратила привабливості та зовсім не змінилась.

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Днями вона вкотре це довела, опублікувавши світлини, зроблені задовго до появи соцмережі Instagram. На кадрах Ольга Сумська постала з хвилястим волоссям та ефектним макіяжем. Виглядала акторка розкішно, що відзначили всі підписники її блогу.

Ольга Сумська на архівних фото
Ольга Сумська на архівних фото / Instagram / @olgasumska

Ольга Сумська
Ольга Сумська / Instagram / @olgasumska

Акторка Ольга Сумська
Акторка Ольга Сумська / Instagram / @olgasumska

Раніше Ольга Сумська ексклюзивно для журналістів LifeStyle 24 поділилась секретами своєї молодості. Знаменита акторка зазначала, що будь-яка сучасна жінка повинна знаходити час для догляду за собою. Водночас Ольга Сумська не приховує, що після 50 років вона робила "ін'єкції краси".

Неповага до себе та жіночі лінощі часто вилазять боком, а потім жінка може перейматися, що "щось не так". Потрібно на себе витрачати гроші і доглядати за собою,
– пояснила Ольга Сумська.

ольга сумська
Ольга Сумська / Instagram / olgasumska

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Ольга Сумська
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