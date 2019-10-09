В пальті і на підборах: Меланія Трамп розпочала будівництво тенісного клубу біля Білого дому

Поки президент США Дональд Трамп перебуває у досить складній ситуації, адже загроза імпічменту стає більш істотною, його дружина Меланія Трамп продовжує виконувати свої обов'язки. Так, перша леді США дала старт будівництву нового тенісного клубу на території Білого дому.

Про це Меланія Трамп повідомила на своїй сторінці в інстаграмі. Також дружина Дональда показала у мережі одні з перших знімків із заходу.

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Перша леді США, за стилем якої стежить армія шанувальників моди у мережі, для події підготувала елегантний образ. Її синє пальто стилісти доповнили туфлями-човниками на високих підборах у тон.

Завершили стильний look ексмоделі легка укладка та насичений макіяж з акцентом на очах.

Я хочу оголосити про початок будівництва нового тенісного павільйону на території Білого дому. Ця будівля стане свідченням американської майстерності і таланту. Сподіваюся, що новий тенісний клуб стане відмінним місцем для відпочинку і збору майбутніх перших сімей. Спасибі всім талановитим людям, причетним до цього проекту, за їх відданість і підтримку,

– додала Меланія у підписі.



Меланія Трамп / Instagram / @flotus

Відомо, що тенісний павільйон буде площею близько 111 квадратних метрів і 5 метрів у висоту з мідним дахом на будівлі. Проєкт клубу був особисто розроблений Меланією Трамп.

Дружина Дональда Трампа також повідомила, що павільйон буде будуватися за кошти з приватних пожертвувань.



Меланія Трамп дала старт будівництву тенісного клубу біля Білого дому / Instagram / @flotus



Меланія Трамп дала старт будівництву тенісного клубу біля Білого дому / Instagram / @flotus