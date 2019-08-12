Успенський піст або Спасівка: дата та традиції дотримання

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Коли Успенський піст 2019 – дата і традиції дотримання посту
Успенський піст: дата та традиції дотримання посту / www.unian.ua

Успенський піст встановлений перед великим святом Успіння Божої Матері. Піст триває кожного року два тижня – з 14 по 28 серпня. За суворістю піст прирівнюється до Великого посту. Які існують традиції Успенського посту та як його дотримуватись – далі в матеріалі.

Успенський піст: дата початку та закінчення 

Дата Успенського посту є постійною і кожен рік починається Медовим Спасом – з 14 по 28 серпня. У свято Преображення Господнього, який припадає на цей період, відзначають Яблучний Спас. Саме тому в народі цей піст часто називають Спасівкою або Спасом.

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Перший день посту присвячений святу Походження (винесення) Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього. У цей день у храмах віруючі здійснюють поклоніння Хресту, відбувається мале освячення води. Разом з водою освячують мед нового збору, тому це свято ще називають Медовим Спасом.

Успенський піст або Спасівка: дата та традиції
Успенський піст триває кожного року два тижня – з 14 по 28 серпня

19 серпня віруючі святкують свято Преображення Господнє. Це свято унікальний тим, що церква його святкуванням сповідує з’єднання у Христі двох природ: Божественної і людської. У цей день у храмах відбувається освячення плодів – яблук і винограду, звідси і назва Яблучний Спас.

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Успенський піст закінчується великим святом Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня. У це свято в вечірнє богослужіння в храмах з вівтаря виносять Плащаницю із зображенням Божої Матері для поклоніння віруючих. Плащаницю викладають посеред храму до хресної ходи навколо церкви і чину поховання.

Успенський піст: традиції дотримання 

Успенський піст за суворістю прирівнюється до Великого, тобто без молочних, м’ясних і рибних страв. У суботу та неділю можна їсти рослинну олію, і тільки в Преображення Господнє дозволяється подавати на стіл рибні страви. Якщо кінець посту припадає в середу або п’ятницю, то в ці дні теж дозволена риба.

Успенський піст або Спасівка: дата та традиції
Традиції дотримання Успенського посту

Що не можна їсти в піст? 

Протягом всього посту слід відмовитися від таких продуктів:
- м'ясо та м'ясопродукти;
- риба і рибні продукти (крім нестрогих днів);
- яйця;
- молоко і молочні продукти;
- солодощі;
- випічка;
- фаст-фуд;
- алкоголь.

Крім обмежень у харчуванні, існують і інші заборони, яких слід дотримуватися кожному віруючому християнину. У цей період важливо дотримуватися спокійного способу життя, приділяючи час духовному розвитку і освіті. 

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Теги: Новини України LifeStyle Традиції Релігія
Джерело: LifeStyle 24
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