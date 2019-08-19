Коли в столицю прийшов імерсивний театр?

Імерсивні театри створили у Великій Британії. Ідея належить продюсерам Феліксу Барретту і Максіну Дойлу, вони перевернули уявлення про театр на своїх перших виставах. Головною фішкою їхнього театру був ефект присутності, тому що глядач стає активним учасником заходу. Напевно, це перевертає уявлення про те, як може виглядати постановка.

Квест + театральна постановка – такою була формула імерсивного театру. Глядачам одягали венеційські маски і занурювали їх у вир подій. У Лондоні організаторами були Punchdrunk. А в Україну імерсивний театр привезли U!ZAHVATI. Точніше, театральна група створила такі спектаклі для українців. Перший з них відбувся в 2016 році і з тих пір провели 300 спектаклів.

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Особливості імерсивного театру

Театр взаємодії швидко здобув світову популярність. Люди, які відвідали подібні спектаклі, розповідали про свій досвід, як про незабутню подію з життя. Все завдяки тому, що правила гри в такому спектаклі змінюються.

Глядачі не сидять в залі на стільцях, в імерсивних театрах вони стають учасниками. Їм можуть видавати якісь атрибути – навушники з голосом-провідником або маски. У виставі можуть бути актори, з якими учасники будуть безпосередньо взаємодіяти.



Імерсивний театр в Україні

Імерсивні постановки можуть ставити як на вулиці, так і в приміщеннях. Українські U!ZAHVATI проводять і ті, і інші. Головна мета таких постановок – це новий досвід для кожного учасника. Тому місць на таких постановках завжди небагато: щоб у кожного був свій простір для відчуттів.

Український імерсивний театр

У 2016 році українському глядачеві представили першу постановку-променад. Український театральний проект U!ZAHVATI вивів глядачів на вулицю і змусив прогулятися півтори години в пошуках часу.

Автори проекту збирали групи до 30 осіб, кожному видавали навушники і всі учасники вирушали гуляти по місту, відкриваючи в ньому старі місця по-новому. Кожен перехожий для людини в навушниках ставав актором, а кожен будинок, дерево і мурал – декорацією історії.



Театр, що стає все популярнішим у світі

Другу імерсивну постановку "Діалоги" U!ZAHVATI зробили в закритому просторі бібліотеки ім. Вернадського. У неї режисер проекту Поліна Бараниченко вклала ідею самопізнання себе. У бібліотеці прийнято мовчати і зберігати тишу, а "Діалоги" дозволяли поговорити...з собою.

Нові вистави від U!ZAHVATI

У новому сезоні U! ZAHVATI підготували два проекти: непостановку в квартирі "День Тінь" і постановку-подорож "Remote Kyiv". Вони продовжують руйнувати стереотипи про те, що в театрі можна заснути.

"День Тінь"– це як запрошення в гості, затишний квартирник на 12 гостей. Актор Павло Алдошин поділиться своєю історією, а гості спробують відчути її.

"Remote Kyiv" – це прогулянка по Києву, маршрут для якої складали разом з німецькою театральною групою Rimini Protokoll.



Театральний захід-прогулянка "Remote Kyiv"

Ця вистава-прогулянка багатьом відрізняється від "Часу". По-перше, почнеться вона на кладовищі, а закінчиться на даху. По-друге, голосом гіда стане не людина, а GPS-навігатор. По-третє, "Remote X" вже побував в 50 містах світу.

За останні три роки в Україні з'явилося 4 імерсивні вистави. Непогано для початку розвитку індустрії. Поки робота команди U!ZAHVATI сконцентрована в Києві, сподіваємося, що найближчим часом жителі інших міст теж зможуть пережити такий досвід завдяки розширенню індустрії імерсивного театру.

Фото: прес-служба