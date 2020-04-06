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Коли Вербна неділя у 2020 році: дата свята

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12 квітня 2020 року християни святкують Вербну неділю / Ніжин інфо

У переддень Благовіщення, 6 квітня, в Україні розпочався Вербний тиждень. Це останній тиждень перед Страсною седмицею Великого посту, який завершується традиційною Вербною неділею, яку християни святкуватимуть 12 квітня.

Вербна неділя відноситься до одного з найважливіших 12 свят у році. Цього дня священники на богослужіннях розповідають про в’їзд Христа в Єрусалим на віслюку, коли люди встеляли йому пальмові гілки та вигукували "Осанна!", що в перекладі означає "порятунок".

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Історія свята описана у Святому Письмі. Саме цього дня Ісус Христос воскресив померлого Лазаря у Віфанії, а звичайні люди стали свідками цієї події. Тоді вони всюди рознесли звістку про чудо.

Коли Ісус завітав у Єрусалим, вони зустрічали його з почестями: співали пісні на його честь, кидали під ноги власний одяг, щоб доторкнутись до чуда, яке було втілене в обличчі Ісуса Христа. Цей визначний день відклався у пам’яті та увійшов в історію, тож тепер християни святкують його щороку.


В'їзд Ісуса в Єрусалим

Вербна неділя має також іншу назву – Вхід Господній в Єрусалим або Пальмова неділя. Однак в тих країнах, де пальми не ростуть, замінили вербою. Верба – це перша рослина, яка розквітає навесні і символізує початок нового життя.

У Вербну неділю у християн існує цікава традиція: після богослужіння під церквою "бити" одне одного гілками верби, промовляючи: "Не я б’ю, верба б’є, від нині за тиждень – Великдень". Таким чином віряни нагадують одне одному, що вже за тиждень, 19 квітня, ми будемо святкувати велике світле свято – Воскресіння Христове.

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Після освячення верби, викидати її не можна. За рекомендацією священників, вербу треба заховати в куток кімнати, або ж поставити за іконою і не викидати з оселі впродовж 12 місяців, аж до наступного Великодня.


Вербові гілки мають стояти біля ікони

Вербові гілки захищатимуть родину від злих очей, проблем та бідності. Також існує повір’я про те, що освячені вербові гілки мають властивість вберегти будинок від пожеж та вдаряння блискавки.

Після того, як верба рік простоїть в будинку, просто викинути її вважається гріхом. Свячена верба користується великою пошаною серед нашого народу. Тому гілля треба спалити на вогні. Категорично забороняється його викидати у смітник.

Вже після Вербної неділі, 13 квітня, розпочинається Страсний тиждень, який буде тривати до Великодня. Називається він так через те, що увесь тиждень віряни згадують шлях страждань і смерть Спасителя аж до воскресіння Христового.

Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Релігія Великдень Традиції
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