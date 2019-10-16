Відбір на Євробачення-2020 в Україні: дата проведення

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Коли відбір на Євробачення 2020 Україна – дата проведення
Євробачення-2020 в Україні / LifeStyle 24

16 жовтня Суспільне мовлення і телеканал СТБ оголосили про початок Національного відбору на Євробачення-2020 в Україні. Анкети виконавців починають приймати уже від сьогодні по 25 грудня. Офіційний відбір учасників на конкурс Євробачення 2020 відбудеться у лютому 2020 року.

Незмінно ведучим Євробачення-2020 стане український телеведучий та шоумен Сергій Притула. До складу команди увійшов музичний продюсер нацвідбору Руслан Квінта та креативна продюсерка Наталя Франчук.

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Два перші тури півфіналу відбудуться 8 і 15 лютого, фінал національного відбору ми побачимо 22 лютого. Два півфінали та фінал національного відбору транслюватимуть телеканали СТБ та UA: Перший.


Дата проведення Євробачення-2020 в Україні

Враховуючи тогорічний скандал, який трапився в Україні з переможницею MARUV, яка не поїхала представляти Україну в міжнародному конкурсі, цьогоріч керівництво поставило нові правила, завдяки яким переможець Національного відбору зможе представити нашу країну на Євробаченні-2020, яке пройде у Нідерландах.

Учасник Національного відбору пісенного конкурсу Євробачення-2020 повинен гарантувати, що після 15 березня 2014 року не виступав у Росії, Криму та на окупованій території України і не планує там виступати до дати фіналу конкурсу.

65-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 і 16 травня 2020 року в місті Роттердам.

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Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle Музика Євробачення 2020 Євробачення
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