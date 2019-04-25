Коли відбудеться Оскар-2020: деталі

Всього кілька місяців тому відбулася 91-ша феєрична церемонія нагородження Оскар-2019, проте Американська Академія не відпочиває і вже оголосила нові деталі щодо проведення наступної премії.

Про дату проведення 92-ї церемонії нагородження Оскар-2020 Американська Академія кінематографічних мистецтв і наук повідомила на офіційному сайті.

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Голлівудські зірки, які тріумфували у популярних кінострічках року вже можуть готуватися до червоної доріжки. 92-га церемонія вручення Оскар-2020 відбудеться 9 лютого наступного року. Місце проведення премії буде незмінним – кінотеатр Dolby, що в Лос-Анджелесі.

Ahead of the 92nd #Oscars, we've made some changes to the rules. Take a look. https://t.co/zVkOc7ti90



For the full rules, click here: https://t.co/hyO4c55hMf — The Academy (@TheAcademy) 24 квітня 2019 р.

Що відомо про церемонію Оскар-2020?92 церемонія вручення кінопремії Оскар відбудеться 9 лютого 2020 року в Dolby Theater у Лос-Анджелесі. Оголошення номінантів кінопремії традиційно пройде місяцем раніше. Наразі невідомо, які актори та кінострічки увійдуть в лонг-лист номінантів премії і про це ми дізнаємось не раніше, ніж у грудні 2019 року. Чи буде ведучий на церемонії – теж невідомо, адже на Оскарі-2019 подія відбувалась без нього. Церемонію нагородження кінопремії в прямому ефірі покажуть в 225 країнах світу.