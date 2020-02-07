Коли відбудеться зіркове весілля Дженніфер Лопес з Алексом Родрігесом: нові деталі

Однією з найбільш очікуваних романтичних подій Голлівуду є майбутнє весілля американської артистки та колишнього бейсболіста Алекса Родрігеса. Пара заручилася ще в березні минулого року під час спільного відпочинку на Багамських островах. Інсайдери запевнили, що на розкішне весілля варто чекати вже влітку цьогоріч.

У березні минулого року 40-річний Алекс Родрігес освідчився своїх 50-річній кохані Дженніфер Лопес. За романтичною пропозицією спостерігав увесь світ, адже чоловік подарував каблучку на узбережжі Атлантичного океану під час родинного відпочинку на Багамських островах. Незважаючи на те, що роман пари триває близько трьох років, вони не поспішали йти під вінець.

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Як запевнили інсайдери видання Us Weekly, голлівудське весілля варто очікувати вже влітку 2020 року. Хоч пара не перебуває в офіційному шлюбі, проте це не заважає їм спільно виховувати дітей та насолоджуватися одне одним.

Дженніфер і Алекс планують одружитися влітку і вже з нетерпінням чекають цього дня. Вони вже все роблять разом, по суті живуть як чоловік і дружина, але їх приваблює можливість оформити стосунки офіційно,

– повідомляє журнал.

Хоч майбутньому весіллю пророкують долю однієї з головних подій року в світовому шоу-бізнесі, закохані не планують грандіозного святкування: "Церемонія точно буде красивою і вишуканою, але не масштабною. Джей і Алекс хочуть просто веселого свята для своєї сім'ї і близьких друзів. До речі, їх дітям будуть відведені важливі ролі в цьому дні".

Раніше під час одного з інтерв'ю Алекс Родрігес анонсував, що розкішну церемонію вони планують провести не в Лос-Анджелесі. Весіллю передує тривалий переліт. Крім того, сама Дженніфер Лопес запевнила, що готова до вінчання та оформлення шлюбу в церкві перед Богом.

Що відомо про заручини Джей Ло та Алекса Родрігеса?

Родрігес зробив пропозицію коханій 9 березня 2019 року під час спільної відпустки на Багамах, який вони організували, щоб відзначити дворічну річницю відносин. За словами Дженніфер Лопес, під час романтичної подорожі пара вирушила на прогулянку пляжем на заході сонця, щоб потім повечеряти удвох біля відкритого вогню. Родрігес тричі репетирував пропозицію: "Я планував це шість місяців. І репетирував три дні поспіль, тому що мені хотілося, щоб захід був ідеальним... Все вийшло".

Алекс Родрігес подарував каблучку від бренду Vivid Diamonds з гігантським діамантом. За оцінками експертів, перстень виконаний з білого золота або платини, а розмір діаманта сягає не менше 12 каратів. Приблизна ціна такого виробу – 4,5 мільйона доларів.