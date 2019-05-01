Коли відбудеться Золотий глобус-2020: відома дата проведення престижної кінопремії

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Дата проведення Золотого глобуса-2020
Дата проведення Золотого глобуса-2020 / Instagram / @goldenglobes

Асоціація іноземної преси Голлівуду не відпочиває. Представники знаменитої організації вже оголосили програму проведення премії, в якій зазначені точні дати. Голлівуд вже готується до церемонії нагородження Золотий глобус-2020.

Лише кілька місяців тому відбулася 76-та церемонія вручення премій, на якій тріумфатором стала картина "Богемна рапсодія", як Асоціація іноземної преси Голлівуду оголосила про порядок проведення 77-ї премії Золотий глобус-2020.

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Програма з'явилася на іноземному сайті Variety. Церемонія проходитиме у прямому ефірі на телеканалі NBC від Beverly Hilton у Беверлі-Хіллз 5 січня 2020 року. А номінації будуть оголошені майже за місяць до фінального етапу – 9 грудня 2019 року.

Програма проведення премії Золотий глобус-2020 

15 липня: Відкривається веб-сайт Золотий глобус-2020 для подання фільмів та телевізійних проектів;

25 жовтня: Кінцевий термін для подання кінокартин та телевізійних програм на Золотий глобус-2020.

14 листопада: Кінцевий термін подання бюлетенів для номінацій, які будуть відправлені поштою всім членам HFPA від Ernst & Young.

25 листопада: Кінцевий термін для отримання виборчих бюлетенів телевізійної номінації від Ernst & Young о 17.00

26 листопада: Кінцевий термін подання бюлетенів для висування кінофільмів, які буде надіслано всім членам HFPA компанією Ernst & Young.

4 грудня: Остаточна дата перевірки кінофільмів

5 грудня: Кінцева дата для прес-конференцій.

6 грудня: Кінцевий термін для отримання виборчих бюлетенів для висування кінофільмів від Ernst & Young о 12 годині

9 грудня: Оголошення номінацій на 77-у щорічну премію Золотий глобус-2020 о 5 годині ранку

30 грудня: Кінцевий термін для отримання остаточних бюлетенів від Ernst & Young, о 17:00

5 січня 2020: Презентація 77-ї щорічної премії Золотий глобус-2020.

 
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Теги: LifeStyle Золотий глобус Кіно Голлівуд
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