Коли відбудеться Золотий глобус-2020: відома дата проведення престижної кінопремії
Асоціація іноземної преси Голлівуду не відпочиває. Представники знаменитої організації вже оголосили програму проведення премії, в якій зазначені точні дати. Голлівуд вже готується до церемонії нагородження Золотий глобус-2020.
Лише кілька місяців тому відбулася 76-та церемонія вручення премій, на якій тріумфатором стала картина "Богемна рапсодія", як Асоціація іноземної преси Голлівуду оголосила про порядок проведення 77-ї премії Золотий глобус-2020.
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Програма з'явилася на іноземному сайті Variety. Церемонія проходитиме у прямому ефірі на телеканалі NBC від Beverly Hilton у Беверлі-Хіллз 5 січня 2020 року. А номінації будуть оголошені майже за місяць до фінального етапу – 9 грудня 2019 року.
Програма проведення премії Золотий глобус-2020
15 липня: Відкривається веб-сайт Золотий глобус-2020 для подання фільмів та телевізійних проектів;
25 жовтня: Кінцевий термін для подання кінокартин та телевізійних програм на Золотий глобус-2020.
14 листопада: Кінцевий термін подання бюлетенів для номінацій, які будуть відправлені поштою всім членам HFPA від Ernst & Young.
25 листопада: Кінцевий термін для отримання виборчих бюлетенів телевізійної номінації від Ernst & Young о 17.00
26 листопада: Кінцевий термін подання бюлетенів для висування кінофільмів, які буде надіслано всім членам HFPA компанією Ernst & Young.
4 грудня: Остаточна дата перевірки кінофільмів
5 грудня: Кінцева дата для прес-конференцій.
6 грудня: Кінцевий термін для отримання виборчих бюлетенів для висування кінофільмів від Ernst & Young о 12 годині
9 грудня: Оголошення номінацій на 77-у щорічну премію Золотий глобус-2020 о 5 годині ранку
30 грудня: Кінцевий термін для отримання остаточних бюлетенів від Ernst & Young, о 17:00
5 січня 2020: Презентація 77-ї щорічної премії Золотий глобус-2020.