Хрещення Господнє: коли відзначають це свято

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Водохреща Господнє 2019 - дата та історія свята Хрещення Господнього 2019
Хрещення Господнє: дата святкування / 24 канал

19 січня 2019 року християни святкують велике церковне свято Хрещення Господнього. Свято припадає на вихідний день в суботу. Водохреща дарує багатьом обряд очищення, а також від цього дня завершуються усі різдвяні святки. Головною традицією на Водохреща є пірнання у воду. Детальніше про свято Хрещення Господнього – читайте у нашому матеріалі.

Напередодні свята українці традиційно зустрічають другий Святвечір. Впродовж 18 січня віряни постять і не вживають м'яса, жирного та молочного. Сідати за вечерю можна лише після появи першої зірки на небосхилі. До столу подають пісні страви – рибу, вареники з капустою, кутю, узвар тощо. 

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Історія свята Хрещення Господнього

Коли Ісус Христос досягнув 30-річного віку, він прийняв хрещення в річці Йордан. Хрестив його Іоан Предтеча. Коли Ісус вийшов на берег, то з небес почувся голос Бога-Батька, який назвав Ісуса своїм Сином. І на нього зійшов Святий Дух в образі голуба. Звідси пішла ще одна назва цього свята  – Богоявлення. Православні та греко-католики стверджують, що це свято засвідчує таїнство Святої Трійці. За християнським вченням, 19 січня, з'явився Бог у трьох іпостасях: Бог Отець – в голосі, Син Божий – у плоті, Дух Святий – у вигляді голуба.

Історія Хрещення Господнього
Історія Хрещення Господнього

Суть Хрещення Господнього полягає у тому, що будучи безгрішним, Син Божий взяв на себе людські гріхи і показав, що весь шлях людський він хоче пройти чесно і до кінця.

Теги: LifeStyle Новини культури Різдво Традиції
Джерело: 24 канал
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