Колін Ферт розлучився з дружиною після 22 років шлюбу: подробиці

59-річний британський актор театру і кіно розірвав стосунки з дружиною Лівією Джуджоллі. Пара разом виховувала двох синів. Як стверджують представники близького оточення зіркового подружжя, екскохані залишилися в тісних дружніх стосунках.

Днями голлівудський актор вирішив розлучитися з 50 річною дружиною Лівією Джуджоллі. Кілька років тому їхні стосунки вже опинялися під загрозою і шлюб дав тріщину. Тепер близьке оточення Коліна Ферта повідомило, що рішення пари остаточне і безповоротне.

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Проте після 22 років сімейного життя пара не готова остаточно попрощатися одне з одним. Разом вони будуть виховувати своїх синів.

Колін і Лівія розлучилися. Вони підтримують дружні стосунки, любов до дітей не перестане об'єднувати їх. Вони просять залишити їх приватне життя в спокої. Подальших коментарів не буде,

– розповів представник зіркового експодружжя.



Колін Ферт з дружиною Лівією Джуджоллі / E! News

Шлюб Коліна Ферта та Лівії Джоджуллі виявився стійким навіть до зрад. Їхнє подружнє життя переживало кризу 2015 року. Тоді дружина голлівудського актора закрутила роман з італійським журналістом Марко Бранкаччі, який тривав майже рік. Ця історія набула розголосу лише у 2018 році, коли Лівія подала до суду на екскоханця, стверджуючи, що потерпає від переслідувань.

Проте зірковий чоловік знайшов у собі сили пробачити зраду та підтримував дружину. Він навіть відповів співчуттям на лист Марка Бранкаччі. Той відправив Колінові Ферту спільне фото з Лівією, намагаючись донести правду та посилити душевний біль.