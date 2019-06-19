Колір настрою – блакитний: Єлизавета ІІ знову з'явилась на перегонах у пальті голубого відтінку

Другий день кінних перегонів на Аскотському іподромі стартував у середу, 19 червня. На місцевий стадіон королева Єлизавета ІІ знову прибула у стильному монохромному образі. Що цікаво, для традиційного заходу Її Величність вкотре обрала вбрання блакитного кольору.

У населеному пункті Аскот, що в районі Віндзор, проходять традиційні кінні перегони. Цей захід є одним із найулюбленіших для королівської сім'ї.

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На місцевому іподромі представниці монаршої родини влаштували справжній показ мод. І, схоже, кольором цьогорічних змагань вони обрали відтінок неба – блакитний. Другий день поспіль Єлизавета ІІ та її родичі з'являються перед присутніми у вбраннях голубого кольору.

Її Величність прибула на іподром у компанії принца Чарльза та його дружини Камілли Паркер-Боулз. І, що цікаво, обидві представниці монаршої родини постали перед репортерами в образах блакитного відтінку.



Єлизавета ІІ і Камілла Паркер-Боулз / Getty Images

На Єлизаветі ІІ було світле твідове пальто з золотистими ґудзиками та незмінна брошка на лівому плечі. Варто відзначити, що камінь для чергового "луку" монарх Великобританії також обрала в тон. На її голові красувався традиційний капелюшок з яскравими акцентними квітами.



Єлизавета ІІ прибула на Аскотський іподром / Getty Images

А от Камілла Паркер-Боулз обрала вбрання у світло-бірюзовому відтінку, яке також складалося з пальта і масивного головного убору.



Камілла Паркер-Боулз і принц Чарльз / Getty Images

