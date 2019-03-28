Колір, тканина та фасон: якою є ідеальна сукня весни-2019

Ще тиждень-два і весна заявить про себе на повну. Відтак зацвітуть не лише дерева та квіти, а й жіночі серця сповняться бажанням оточити себе прекрасним. Найяскравіше таку забаганку в час цієї пори допоможе виразити одяг, зокрема, один з основних елементів весняного гардеробу – сукня.

Якою вона має бути та з чим її носити, LifeStyle 24 розповіла стилістка Олеся Беньо. Вона вважає, що таке вбрання передовсім покликане демонструвати індивідуальність кожної дівчини. "Весняна сукня повинна бути легкою, гарно сидіти по фігурі й показувати якусь родзинку своєї власниці", – переконана наша співрозмовниця. Також стилістка каже: носити плаття саме навесні вигідно тим, що дівчата й жінки обирають для своїх суконь різноманітні кольори, відкриті фасони та цікаві орнаменти, чого не дозволяють собі, приміром, узимку.

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Не бійтесь додати об'єму та обирайте легкі тканини

Шукаючи сукню чи то на вихід, чи для святкової події виходьте за рамки стриманості. Цієї весни Олеся Беньо радить віддавати перевагу платтям з об'ємними елементами. "Зверніть увагу на багатошарові та пишні силуети суконь. Своєї популярності не втрачають також плаття у стилі 80-их років з великими рукавами, а ще такі елементи, як романтичні рюші, волани, оригінальні банти й пір'я" – каже стилістка.



Сукні з багатошаровими та пишними силуетами – один із трендів весни-2019

Для тих, хто не зраджує класиці, вона рекомендує обирати сукні-футляри з оголеними плечима, прозорі максі-, елегантні міді- та спокусливі міні-плаття. "А щоб почувати себе в них максимально комфортно, під час покупки придивляйтесь до тканин: вони мають бути натуральні й "дихати". Це, наприклад, бавовна, льон, шифон, шовк, штапель", – пояснює Олеся Беньо.



Cукня-міді створює елегантність в образі

Вигулюйте вулицями яскраві відтінки суконь

З кожним весняним днем у природі більшає кольорів. І вже у квітні-травні їх буде вдосталь. Тому модниці просто не мають права загубитись серед насиченої кольорової гами. "Якщо у вас настрій "вигуляти" цікаві й соковиті відтінки, то рекомендую звернути увагу на актуальні червоний, оранжевий та жовтий! Ті, хто полюбляють пастель, не оминуть ніжно-рожевий, фісташковий, блакитний кольори", – розповідає Олеся Беньо.



Оранжеві та жовті сукні приваблюють своєю соковитістю і теплотою

Аксесуари як довершення образу з весняною сукнею

Плаття буде самодостатнім і без аксесуарів, проте зігнорувати їх – означає не доповнити свій образ яскравою деталлю. Як зазначає Олеся Беньо, вони можуть бути найрізноманітнішими: "В цьому сезоні актуальні хустинки, пов'язані на голову, масивні та широкі обручі, шпильки з камінцями… А для самої сукні запасіться кількома широкими ременями, які можна припасувати на талії".



Ремінь доповнить ваш весняний образ, основою якого є сукня

А які весняні сукні полюбляєте носити ви? Яким кольорам та фасонам віддаєте перевагу? Діліться з нами в коментарях.

Всі фото: Instagram/@dp_store_ua