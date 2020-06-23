Відомий мільйонер, сценарист та продюсер Стів Бінг вчинив самогубство. Колишній бойфренд Елізабет Герлі викинувся з вікна. На час смерті йому було 55 років.

Першими про це повідомили журналісти таблоїду TMZ. За їхніми даними, мільйонер Стів Бінг покінчив життя самогубством у понеділок, 22 червня. Чоловік вистрибнув з балкону своєї квартири в Каліфорнії, що розташована на 27 поверсі. Шансів вижити після падіння у Стіва Бінга не було: він помер на місці інциденту.

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Наразі правоохоронці з'ясовують всі деталі смерті бізнесмена. Розглядається версія, що Стів Бінг покінчив життя самогубством через депресію. Знайомі мільйонера розповіли. що перебування на самоізоляції та брак спілкування вплинули на психічний стан ексбойфренда Елізабет Герлі. Однак це поки не офіційна причина самогубства.

Що відомо про Стіва Бінга

Всього у 18 років Стів Бінг отримав у спадок від дідуся 600 мільйонів доларів. Тоді чоловік вирішив покинути навчання у Стендфордському університеті та розпочати кар'єру в Голлівуді. Вже у 2000 році він став продюсером фільму "Прибрати Картера", в якому зіграв Сильвестр Сталлоне. Окрім цього, Стів Бінг вклав чималу суму в успішний фільм "Полярний експрес".

Водночас чоловік славився у Голлівуді завдяки своєму особистому життю. Стів Бінг крутив романи з найвродливішими жінками світу. Його обраницями свого часу були Шерон Стоун, Наомі Кемпбелл, Ума Турман і Міранда Керр. Також кілька місяців Стів Бінг зустрічався з акторкою та моделлю Елізабет Герлі. Та коли зірка завагітніла, бізнесмен заявив, що це не його дитина. Згодом експертиза підтвердила: Деміан Герлі – син Стіва Бінга.

За 55 років Стів Бінг так і не наважився створити сім'ю. Ймовірно, статки бізнесмена перейдуть доньці тенісистки Лізи Бондер, яка у суді відвоювала частку спадку, що залишив батько мільйонера – Пітер Бінг.