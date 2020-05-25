Колишній політик звинуватив принца Гаррі та Меган Маркл у розкраданні коштів

Ще від королівського весілля принц Гаррі та Меган Маркл потрапляли у низку гучних скандалів. Та навіть після складання обов'язків вони все стають "героями" резонансних новин. Так, колишній член парламенту Норман Бейкер днями заявив, що герцоги Сассекські обкрадали британців.

Резонансну заяву поширив таблоїд The Daily Mail. У спілкуванні з журналістами Норман Бейкер заявив, що всього 2 роки роботи герцогів Сассекських на Букінгемський палац обійшлись у мільйони доларів.

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Весілля

За його підрахунками, найбільше витрат було на розкішне королівське весілля. Принц Гаррі та Меган Маркл могли встановити рекорд, адже церемонія обійшлась у 41 мільйон доларів. Така сума майже вдвічі перевершила витрати Вільяма і Кейт.

Ремонт

Та на цьому герцоги Сассекські не обмежились. Одразу після весілля вони оновили свої апартаменти у Кенсінгтонському палаці. Цей ремонт обійшовся в 1,7 мільйона доларів. Експерти зазначають, що Гаррі та Меган заміняли вікна та перекривали дах, що було в майбутніх планах королівської родини. Проте жити в цих розкішних апартаментах подружжя не захотіло, тому кошти були використані не раціонально.

Принц Гаррі обрав для своєї сім'ї маєток, розташований подалі від родичів. У Віндзорі герцоги Сассекські оселились в резиденції королеви – Фрогмор-хаузі. Тоді Меган Маркл попросила у Її Величності своєрідний кредит у майже 3 мільйони доларів. Саме цю суму Єлизавета ІІ вимагає повернути до фонду монархії. За підрахунками експертів, парі знадобиться 11 років, аби виплатити борги за ремонт.

Ювелірні вироби

Норман Бейкер переконує: грабунок платників податків не завершився на ремонтах. Меган Маркл витрачала тисячі доларів на розкішні дизайнерські вбрання, які одягала всього раз. Окрім цього, герцогиня Сассекська отримала у подарунок чимало прикрас з королівської колекції. За попередніми даними, їхня вартість перевищує 700 тисяч доларів. Такого, за словами Нормана Бейкера, не дозволяла жодна представниця монархії.

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Інші витрати

Часта зміна персоналу, посилена охорона, поїздки тільки на приватних літаках, витрати на розкішне життя і харчування – це все також увійшло до витрат герцогів Сассекських. Норман Бейкер підрахував, що з королівської казни пара забрала щонайменше 53 мільйони доларів. І це всього за 2 роки роботи на Кенсінгтонський палац.

Наразі принц Гаррі та Меган Маркл оселились у Лос-Анджелесі. Пара придбала розкішний маєток у Голлівуді, який колись належав режисеру та актору Тайлеру Перрі. Фінансово незалежними від королівської родини вони все ж не стали. Щоб оплатити послуги охоронців та віддати кошти за будинок, принц Гаррі звернувся за допомогою до свого батька. Це аж ніяк не до вподоби британцям, які не вірять, що принц Чарльз робить ці виплати з власної кишені.