Колишнього бойфренда Анджеліни Джолі звинуватили у зґвалтуванні: реакція Тімоті Гаттона

Голлівудського актора Тімоті Гаттона звинуватили у педофілії та зґвалтуванні неповнолітньої. Чоловік відомий у Голлівуді не тільки своїми успішними ролями, але й романом з Анджеліною Джолі. Наразі актор дав спростування звинуваченням.

Що відомо про скандальне звинувачення

2 березня журналісти BuzzFeed опублікували резонансну новину. За їхніми даними, актор Тімоті Гаттон зґвалтував неповнолітню дівчину у 1983 році. Інцидент стався у канадському Ванкувері, де проходили зйомки фільму "Льодяна людина" (Iceman).

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Минуло понад 30 років як жертва ймовірного зґвалтування розповіла про те, що трапилось. Модель Сера Джонстон заявила, що у віці 14 років вона випадково отримала запрошення від Тімоті Гаттона на закриту вечірку. Захід пройшов у готельному номері, де жив актор. Після випивки Тімоті Гаттон запросив дівчину усамітнитись у кімнаті, куди прийшов і його друг. Сера Джонстон розповіла, що хотіла піти, однак не встигла: актор почав цілувати її та зґвалтував зі своїм другом.

Манекенниця, якій наразі 50 років, заявила, що раніше не хотіла говорити про злочин, поки рух #MeToo не набув популярності у світі. Відтак Сера Джонстон переконана, що тільки тепер її слова почують.



Сера Джонстон звинуватила Тімоті Гаттона у зґвалтуванні / BuzzFeed

Тімоті Гаттона звинуватили у зґвалтуванні: реакція актора

Одразу після публікації новини на порталі Тімоті Гаттон звернувся до своїх адвокатів. Спільно з юристами він склав судовий позов за наклеп та звернувся до журналістів з проханням подати і його історію.

Актор переконує: він ніколи не зустрічався з Серою Джонстон, а всі її звинувачення – сфабриковані. Тімоті Гаттон зізнався, що ім'я жінки йому знайоме, адже упродовж 20 років вона вимагала від нього мільйони доларів за фейковий злочин. Та, не отримавши чималої суми, Сера звернулась до журналістів.

"Сьогодні BuzzFeed опублікував помилкову історію пані Джонстон. Журналісти знали правду, оскільки їм було надано документальне підтвердження. Тут насправді відбувається звичайне вимагання грошей, яке обернеться для пані Джонстон фіаско. Вона продовжила погрожувати мені, звернувшись до преси. Довідавшись про це, я звернувся до ФБР, написав заяву та подав скаргу за вимагання. Я не перестану доводити, що ця історія – невдала спроба здирництва, заснована на вигаданих фактах", – заявив Тімоті Гаттон.

Водночас адвокати актора наголошують, що журналісти не перевірили факти. У Сери Джонстон немає жодних підтверджень про факт злочину, відтак заяви жінки базуються тільки на її спогадах.

Тімоті Гаттон відомий в Голлівуді завдяки ролям у "Зроблено на небасах", "Даніель", "Шпигун", "Відбій", "Таємне вікно", "Всього одна ніч", "Стерта реальність", "Кімната смерті" та ін. У 1997 році актор закрутив роман з Анджеліною Джолі. Пара познайомилась на зйомках фільму "Зображуючи Бога" та закохалась. І хоч стосунки тривали всього рік, всі західні ЗМІ не припиняли обговорювати їх. Анджеліна Джолі зробила татуювання на честь обранця, набивши на зап'ясті літеру "Н". Офіційно Тімоті Гаттон був двічі одружений та виховує двох дітей.