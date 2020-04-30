Колишній чоловік Меган Маркл вперше стане батьком

43-річний продюсер Тревор Енгельсон поділився радісною подією. Вони з дружиною Трейсі Курланд чекають на появу первістка.

Про вагітність своєї 33-річної дружини Тревор повідомив в інстаграмі. Подружжя зазначило, що на появу дитини чекають у вересні. У них повинна народитися дівчинка.

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Хоча й на кадрі закохані постали в захисних масках, їхні щасливі та радісні очі все одно можна помітити.

Майбутня мама року і батько дівчинки! Малятко, ми так схвильовані твоєю майбутньою появою в вересні,

– написав Енгельсон.



Щасливі батьки чекають на появу донечки / Instagram

Що відомо про стосунки Тревора Енгельсона і Трейсі Курланд?

Тревор Енгельсон і Трейсі Курланд почали зустрічатися в листопаді 2017 року. Трейсі – дієтолог, спеціаліст здорового харчування. Через рік після знайомства кінопродюсер зробив пропозицію спадкоємиці 200-мільйонного статку, яким володіє батько Трейсі, банкір Стенфорд Керленд. У жовтні 2018 року пара влаштувала вечірку з нагоди заручин.



Тревор Енгельсон вдруге одружився / @jesslacher

Весільна церемонія відбулася 11 травня в Каліфорнії: закохані обмінялися обручками і присяганням любові і вірності на одному з пляжів Монтесіто.

Що відомо про стосунки Тревора Енгельсона і Меган Макрл?

Меган Макрл та Тревор Енгельсон познайомилися у 2004 році. У 2011 році пара одружилася. Їхнє весілля проходило на Ямайці. Вже через 2 роки Меган Маркл подала на розлучення. Причиною тріщини в стосунках стала популярність акторки, яку приніс їй серіал "Форс-мажори". До того ж, подружжя жило на 2 країни: Тревор – у ЛосАнджелесі, а Маркл – у Торонто. Віддалене життя одне від одного зіграло подружжю не на руку.

У 2018 році біограф Меган Маркл написав в книзі про неї, що актриса повністю розірвала відносини з колишнім чоловіком, і навіть заручальні кільця повернула йому поштою.



Меган Макрл і Тревор Енгельсон / Pinterest