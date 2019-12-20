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Колишній кухар Єлизавети ІІ розповів, як королівська родина відзначає Різдво

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Різдво у королівській родині: традиції / Instagram / @kensingtonroyal

Щороку Єлизавета ІІ запрошує всіх родичів на святкову королівську вечерю і записує для британців особливе привітання з Різдвом. Однак що залишається за бездоганним кадром – це питання цікавило, мабуть, мільйонів людей у всьому світі. Трішки секретів вирішив розповісти колишній кухар Її Величності Даррен МакГреді.

У коментарі US Weekly він розповів, що представники британської монархії щороку збираються у резиденції королеви в Сандрінгемі. Її Величність не просто так обирає саме цей розкішний маєток, адже він розташований біля лісу, тому репортери не мають доступу до території резиденції. 

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У затишному будинку збираються чи не всі члени королівської родини. Спершу, за словами Дарена МакГреді всі снідають традиційними булочками, які називаються сконами, і п'ють запашний чай. Вже після сніданку Єлизавета ІІ та її нащадки беруть участь у святковій літургії в одній з церков. На захід приходять сотні британців, тому герцоги залюбки бажають їм веселих свят. 

Однак сама різдвяна вечеря нагадує спецоперацію. За словами Дарена МакГреді, для приготування страв кулінари повинні обрати найкращі продукти. Інгредієнти доправляються до Сандрінгему на військових вантажівках та проходять ретельну перевірку.

Я пам'ятаю постачальника фруктів і овочів. У нього було 6 або 10 ящиків груш, і ми вибирали з них тільки 12,
– пригадав Дарен МакГреді.

Цікаво, що діти завжди вечеряють окремо від своїх батьків. Для них подають інші страви, враховуючи поживність та можливі дієти. А от на столі Єлизавети ІІ можна побачити чимало калорійних страв. Зазвичай королева замовляє багато запечених індичок, смажену картоплю, голову кабана, фуа-гра та різдвяні пудинги. Особливе меню розробляють для королівських собак. 

Очікується, що у 2019 році на Різдво до королеви Єлизавети ІІ приїдуть не всі її родичі. Так, герцоги Сассекські вирішили провести свято у США та погостювати в домі мами Меган Маркл Дорії. За словами інсайдерів, подружжя хотіло влаштувати особливий день для маленького Арчі, тому Її Величність підтримала таке рішення. 

Оскільки це перше Різдво Арчі, вони хочуть, щоб воно було особливим. Вони будуть відзначати свято вчотирьох. Вони мали великий стрес через цькування в ЗМІ. Сім'я для них зараз – пріоритет в житті,
– розповів інсайдер.

 

Що приготувати на вечерю швидко і легко: рецепти страв
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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Традиції LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я Різдво Новорічні свята
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