Колишній наречений Періс Гілтон прагне відновити з нею стосунки, – ЗМІ

Актор Кріс Зілка, дідусь якого народився в Україні, не може змиритись із розривом. Він всіляко намагається повернути Періс Гілтон і таки піти з нею до вівтаря. Однак всі спроби це зробити обертаються фіаско.

Як розповів інсайдер The Hollywood Life, вже майже рік Кріс Зілка безрезультатно намагається повернути норовливу кохану. Актор кілька разів пробував поговорити з Періс Гілтон та налагодити з нею стосунки, однак американська зірка та спадкоємиця готельного бізнесу відверто ігнорує колишнього коханого. Знаменитість не приховує, що не має наміру відновлювати роман, який міг перерости у шлюб.

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"Її колишній бойфренд Кріс Зілка кілька разів телефонував і намагався поговорити, але Періс не має бажання спілкуватись та не бачила його з листопада минулого року. Вона знає, що Кріс просто не підходить для неї, незважаючи на те, що він намагається її повернути. Періс отримує багато уваги від інших хлопців, тому що зараз виглядає як ніколи чудово, але й вони їй не цікаві", – розповів інсайдер.

Окрім цього, Кріс Зілка публічно заявив, що має почуття до Періс Гілтон, тому буде боротись за її увагу. Однак, як запевняє анонімне джерело таблоїду, це все марно.

Що відомо про роман Періс Гілтон та Кріса Зілки

Ще взимку 2018 року Періс Гілтон та Кріс Зілка оголосили про заручини. Освідчився актор коханій, коли вони перебували на романтичному відпочинку в горах. Відповідні фото Періс Гілтон опублікувала у мережі та повідомила прихильників, що готується до весілля. Перед камерами вона показала розкішний перстень, який мав діамант у 20 каратів.



Періс Хілтон і Кріс Зілка / Instagram / @parishilton

З того часу пара кілька разів переносила урочисту церемонію, наголошуючи журналістам, що їхні стосунки міцні. Проте вже у листопаді 2018 року Періс Гілтон скасувала заручини та розірвала роман.

Однак на цьому скандальне завершення стосунків не завершилось. Кріс Зілка вимагав повернути перстень, вартість якого становила близько 2 мільйонів доларів. Він був налаштований рішуче та навіть готовий був подати до суду на колишню кохану. Однак Періс дуже швидко поставила актора на місце: вона розповіла в інтерв'ю, що насправді Кріс Зілка не купував коштовність. Перстень, який він вручив на заручини, був виготовлений на замовлення в американського ювеліра Майкла Гріна. Вона кілька місяців рекламувала виріб, демонструючи його на публіці, тому коштовність вирішила залишити собі.

"Я вже заплатила йому за це безкоштовною рекламою у всіх ЗМІ та соціальних мережах, яка в підсумку принесла йому мільйони доларів. У сучасному світі соціальні мережі стали іншою формою грошей. Тому обручка залишиться у моїй скриньці", – заявила Періс Гілтон.