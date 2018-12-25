Колишнього бойфренда Ріанни заарештували через звинувачення у згвалтуванні: несподівані деталі

Американського R&B співака Кріса Брауна заарештували в Парижі в понеділок, 21 січня. Проти екс-бойфренда знаменитої співачки Ріанни висунуто звинувачення у груповому згватлтуванні.

Про це повідомляє іноземне видання The Daily Mail.

Як зазначається в джерелі, позов проти Кріса Брауна подала 24-річна дівчина, яку він згвалтував в одному з паризьких готелей 15 січня.

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Вона стверджує, що познайомилася зі співаком в нічному клубі Le Crystal, що розташований неподалік від Єлисейських полів. Після цього Кріс запросив дівчину в свій номер у готелі Mandarin Oriental, де скоїв злочин.

Зараз співак і ще двоє чоловіків, один з яких є його охоронцем, перебувають за ґратами паризької в'язниці. У слідчих є ще два дні на з'ясування деталей, після чого вони повинні вирішити чи будуть пред'являти Крісу Брауну звинувачення.

Нагадаємо, Кріс Браут вже неодноразово притягувався до кримінальності. У 2009 році він зізнався у нападі на Ріанну напередодні Греммі, через що був засуджений на п'ять років випробувального терміну і протягом 180 днів відпрацьовував громадські роботи. У 2013 році він був учасником ДТП в Лос-Анджелесі, за що отримав 1000 годин громадських робіт. Того ж року його заарештували за побиття чоловіка, який намагався сфотографуватися з ним. У 2017 році реперу було наказано триматися якомога далі від колишньої подруги Karrueche Tran після того, як його звинуватили у побитті і погрозах у її сторону.