Колишнього бойфренда Шарліз Терон заарештували за домашнє насильство: подробиці скандалу

46-річний ірландський актор Стюарт Таунсенд потрапив за ґрати через те, що під час сварки зі своєю дружиною не зміг стримати гніву. У суперечку, яка переросла в бійку, запальної пари була змушена втрутитися місцева поліція.

Про гучний домашній скандал, який виник між Стюартом Таунсендом та його дружиною Агатою Арайєю, повідомляє видання TMZ. У джерелі зазначається, що сусіди голлівудської зірки викликали поліцію Санта-Моніки, тому що чули гучні крики з його будинку.

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Правоохоронці прибули на місце події в розпал сімейної сварки. Запальне подружжя ледь розборонили працівники поліції. Під час допиту їм вдалося з'ясувати, що бійка – результат словесної перепалки.

Як зазначила дружина актора, який став відомим завдяки 9-річному романові з Шарліз Терон, він довго та сильно тримав її за руки, незважаючи на її прохання відпустити. Всі інші деталі сварки подружжя вирішило тримати в таємниці. За словами Агати, чоловік попросив її не виносити сміття з дому.

Проте, незважаючи на мовчання коханої, Стюарт Таунсенд все одно буде відповідати за скоєне. Раніше його вже брали під варту за побутове насильство. Також 46-річний актор нестиме відповідальність за вмовляння приховування злочину.



Стюарт Таунсенд з дружиною / Фото The Sun