Поки Елтон Джон насолоджується подружнім життям з Девідом Фернішем, його колишня дружина Рената Блауел через десятиліття подала на нього до суду. Вона вимагає судової заборони для музиканта.

Згідно з інформацією видання The Guardian, Рената подала позов до суду ще минулого тижня і вимагає судової заборони. Чого саме стосується ця заборона – невідомо, тому що представники жінки відмовилися коментувати справу. Але такий підхід часто використовується по відношенню до питань конфіденційності або запобіганню публікації матеріалів. Чому позивачка подала до суду через десятиліття мовчання, її адвокат відмовився це коментувати.

Що відомо про Ренату Блауел та Елтона Джона?

Звукорежисерка Рената Блауел познайомилася з Елтоном Джоном в 1983 році, коли той записував свій альбом Too Low for Zero. Наступного року вони вирішили одружитись в Австралії. Але вже у 1988 році їхній шлюб завершився розлученням. Згодом Елтон Джон здійснив "камінг-аут" – чоловік зізнався, що йому подобаються чоловіки. Вже у 1993 році Елтон Джон познайомився зі своїм майбутнім чоловіком Девідом Фернішем і в 2014 році вони одружились, тільки-но у Великій Британії дозволили одностатеві шлюби. Подружжя виховує двох дітей, народжених від сурогатної матері.

Три роки тому Елтон Джон залишив у мережі публікацію, яка привернула увагу усіх ЗМІ та фанатів. Чоловік вибачився перед ексдружиною, що не виправдав її очікувань.

Багато років тому я обрав Австралію для свого весілля з прекрасною жінкою, до якої я відчував величезну любов та захоплення. Я понад усе хотів бути хорошим чоловіком, але я заперечував те, ким я був насправді, й це принесло моїй дружині смуток та змусило мене відчувати величезну провину і жаль,

– зізнався Елтон Джон.



Елтон Джон і Рената Блауел / Фото з відкритих джерел

Після розлучення Рената Блауел рідко з'являлася на публіці. Про неї знову згадали, коли на екрани вийшов біографічний фільм "Рокетмен" у 2019-му, де згадувалось про жінку.