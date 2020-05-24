Колишня дружина Володимира Остапчука пройде психологічну експертизу: деталі

Український телеведучий та шоумен Володимир Остапчук вчора, 23 травня, представив громадськості свою нову обраницю, а також розповів, що подав запит на психологічну експертизу екскоханої Олени Войченко.

Володимир Остапчук та Олена Войченко наразі офіційно розлучені. Проте шоумен подав запит до опікунської служби на психологічну експертизу колишньої дружини та матері своїх дітей. Про це він розповів Катерині Осадчій у відвертому інтерв'ю для програми "Світське життя".

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Чому Олена проходитиме психологічу експертизу?

Чоловіки часто роблять подібні речі, коли прагнуть забрати від екскоханих дітей. Проте Остапчук пояснив, що рішення про психологічну експертизу прийняв з іншої причини.

У нас з Оленою були не вирішені питання з дітьми ще на початку процесу розлученняю. Тоді, у серпні-вересні мені було дуже складно бачитися з дітками. Олена в деяких інтерв'ю навіть запевняла про те, що я неврівноважений. Я сказав: "Добре. Тоді кожен з нас зробить запит, експертизу і таким чином ми перевіримо". Я не хочу ні діток забирати, ні робити з цього якісь гучні речі. Просто це юридичний момент, який я вирішив реалізувати. Так само, як і Олена,

– розповів шоумен.

Оскільки наразі триває карантин, то процес зупинили, та після нього Войченко обов'язково пройде цю експертизу.

Які стосунки у Володимира Остапчука з ексдружиною?

Телеведучий зізнався, що вони спілкуються лише заради дітей та на теми, які стосуються безпосередньо їх. Як батько, який любить своїх нащадків, Володимир прагне знати де вони, що роблять, куди ходять. Він зазначив, що коли з новою дівчиною Христиною Горняк облаштовував житло, то спеціально зробили кімнату для дітей. Він прагне, щоб вони приїжджали до нього. Та поки що не наважується познайомити малюків із обраницею, каже, що це трапиться згодом.

Дивіться інтерв'ю Володимира Остапчука для програми "Світське життя": відео

Що відомо про розлучення Володимира Остапчука?

Володимир та Олена розлучилися після 14-річних стосунків, з яких 12 років вони провели в офіційному шлюбі. Пара виховує двох дітей: доньку Емілію (6 років) та сина Евана-Олександра (2 роки). Після того, як стало відомо про розрив шлюбу, ексдружина Остапчука розповіла про численні зради колишнього чоловіка. Проте ведучий усе це заперечував і зазначав, що ніколи не зраджував Олені. Її заяви він пояснив тим, що вона ще не звикла до нового сімейного статусу та самостійного життя.