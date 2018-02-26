Колишня дівчина Леонардо Ді Капріо заборгувала 6 мільйонів доларів за податки: деталі

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Бар Рафаелі
Бар Рафаелі / Instagram/ @barrefaeli_topmodel

Екс-кохану оскароносного голівудського актора Леонардо Ді Капріо прокуратура Ізраїлю звинувала в ухилянні від сплати податків. Модель Бар Рафаелі та її сім'я заборгувала країні близько 6 мільйонів доларів.

У повідомленні мовиться про те, що в заборгованості звинувачують не лише 33-річну Бар, але її батьків Рафаеля і Тзипі Лівайн. Також їх підозрюють у процедурі "відмивання грошей". Податкове управління Ізраїлю вимагає від їхньої сім'ї терміново сплатити борг за 2009 і 2010 роки.

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Вперше про їхні чималі борги заговорили в кінці 2015 року, однак проблеми 33-річної моделі із податковою Ізраїлю почалися значно раніше. Декілька років перед звинуваченнями Бар Рафаелі зверталася до управління з проханням надати їй громадянство Ізраїлю з постійним проживанням за кордоном і звільнити від сплати податків за 2007-2009 роки. Однак податкова відмовила їй у такому позові.

Тепер влада країни заявила, що, на їхню думку, таким чином колишня дівчина Леонардо Ді Капріо намагалася приховати від податкового управління 6 мільйонів доларів. Розслідування цієї справи велося декілька років. Основна претензія до Бар Рафаелі полягає в тому, що вона брехала про своє місце проживання. Дівчина заявляла, що проживає в США, а влада США доводила протилежне.

 

 

Теги: LifeStyle Мода Леонардо Ді Капріо
Джерело: Lifestyle
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