Колишня дівчина принца Гаррі запросила Меган Маркл на своє весілля, – ЗМІ

Ні для кого не секрет, що до знайомства з Меган Маркл принца Гаррі називали ще тим серцеїдом. Однією із його обраниць була співачка Еллі Голдінг, якій їй так і не судилося стати герцогинею. Однак екс-дівчина внука Єлизавети ІІ, яка незабаром виходить заміж, вирішила таки запросити королівське сімейство на своє весілля. Що цікаво, Меган Маркл теж у списку запрошених.

До знайомства з голлівудською акторкою Меган Маркл у принца Гаррі була кілька дівчат, яких називали потенційними герцогинями, проте їм так і не вдалося затриматися в серці британського престолонаступника назавжди. Однак, як повідомляє англійське видання The Mirror, деякі з них мають намір підтримувати хороші стосунки і з його теперішньою дружиною.

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Екс-дівчина принца Гаррі, 32-річна Еллі Голдінг, у серпні вийде заміж за Каспера Джоплінга. Розкішне святкування, про яке пишуть чи не всі іноземні ЗМІ, відбудеться у замку Ховард.



Еллі Голдінг зі своїм майбутнім чоловіком / Фото The Mirror

У джерелі зазначається, що запрошення уже розіслані всім гостям, яких буде близько 300. У списку запрошених принц Гаррі з Меган Маркл, принцеси Беатріс і Євгенія зі своїми супутниками, а також принц Вільям і Кейт Міддлтон, які до того часу повинні повернутися з відпустки.

Чи приймуть запрошення герцоги Сассекські – поки не відомо, оскільки принц Гаррі і Еллі Голдінг розсталися всього три роки назад після двох років бурхливого роману.



Принц Гаррі і Еллі Голдінг / Фото The Mirror