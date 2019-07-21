Колишня дівчина принца Гаррі запросила Меган Маркл на своє весілля, – ЗМІ

2157 Читать новость на русском
Принц Гаррі та Меган Маркл і Еллі Голдінг
Принц Гаррі та Меган Маркл і Еллі Голдінг / Колаж: LifeStyle 24

Ні для кого не секрет, що до знайомства з Меган Маркл принца Гаррі називали ще тим серцеїдом. Однією із його обраниць була співачка Еллі Голдінг, якій їй так і не судилося стати герцогинею. Однак екс-дівчина внука Єлизавети ІІ, яка незабаром виходить заміж, вирішила таки запросити королівське сімейство на своє весілля. Що цікаво, Меган Маркл теж у списку запрошених.

До знайомства з голлівудською акторкою Меган Маркл у принца Гаррі була кілька дівчат, яких називали потенційними герцогинями, проте їм так і не вдалося затриматися в серці британського престолонаступника назавжди. Однак, як повідомляє англійське видання The Mirror, деякі з них мають намір підтримувати хороші стосунки і з його теперішньою дружиною.

Читайте також: Це непросто, – Меган Маркл вперше прокоментувала своє життя в королівській сім'ї

Екс-дівчина принца Гаррі, 32-річна Еллі Голдінг, у серпні вийде заміж за Каспера Джоплінга. Розкішне святкування, про яке пишуть чи не всі іноземні ЗМІ, відбудеться у замку Ховард.

Еллі
Еллі Голдінг зі своїм майбутнім чоловіком / Фото The Mirror

У джерелі зазначається, що запрошення уже розіслані всім гостям, яких буде близько 300. У списку запрошених принц Гаррі з Меган Маркл, принцеси Беатріс і Євгенія зі своїми супутниками, а також принц Вільям і Кейт Міддлтон, які до того часу повинні повернутися з відпустки.

Чи приймуть запрошення герцоги Сассекські – поки не відомо, оскільки принц Гаррі і Еллі Голдінг розсталися всього три роки назад після двох років бурхливого роману.

Принц Гаррі і Еллі Голдінг
Принц Гаррі і Еллі Голдінг / Фото The Mirror

blog_ava
Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 87 відсотків голосів
22 липня
131096
Теги: LifeStyle Меган Маркл Принц Гаррі
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Оскар де ла Рента: шлях модельєра до створення власного бренду і неповторного стилю
22 липня 20:20 Оскар де ла Рента: шлях модельєра до створення власного бренду і неповторного стилю
113
"Король Лев": акуна матата з Beyonce і Childish Gambino
22 липня 18:22 "Король Лев": акуна матата з Beyonce і Childish Gambino
Юлія Ліпенцева 288
Топ-5 аксесуарів пляжного літа: поради стиліста
22 липня 15:46 Топ-5 аксесуарів пляжного літа: поради стиліста
Юлія Девда 929
Пам'яті Богдана Ступки: маловідомі факти про геніального актора
22 липня 14:30 Пам'яті Богдана Ступки: маловідомі факти про геніального актора
Ірина Полицька 9776
Сарі Сампайо – 28: топ-5 секретів "ангельської" краси португальської супермоделі
21 липня 17:38 Сарі Сампайо – 28: топ-5 секретів "ангельської" краси португальської супермоделі
Марта Вересюк 1556
Новини
Більше новин
Залиште відгук