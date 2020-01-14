Колишня дружина Джонні Деппа Ембер Герд закрутила роман з жінкою

33-річна американська акторка близько десятиліття тому оприлюднила свою бісексуальність. Днями її помітили за пристрасними поцілунками з 38-річною кінооператоркою на вулицях Лос-Анджелеса. Дівчата не приховували своїх почуттів під час романтичної прогулянки.

Голлівудська акторка після гучного розриву стосунків з Джонні Деппом неодноразово розпочинала стосунки з іменитими чоловіками. Проте після невдалих спроб побудувати міцний союз, Ембер Герд повернулася в жіночі обійми.

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На сторінках видання Daily Mail з’явилися провокативні фото зірки з 38-річною Б'янкою Бутті. Жінка теж пов’язана з кінематографом та впродовж чотирьох років бореться з раком молочної залози.



Б'янка Бутті / Instagram / @buttibeatsit



Б'янка Бутті / Instagram / @buttibeatsit

У Каліфорнії дівчата покинули розкішний готель та відправилися на прогулянку містом раритетною автівкою Ford Mustang, якою Ембер Герд кермує після розлучення з голлівудським актором. Судячи з фото між жінками панують романтичні стосунки, а їхні публічні палкі обійми та поцілунки свідчать про те, що у цих почуттів є майбутнє.



Ембер Герд з Б'янкою Бутті / Daily Mail



Ембер Герд з Б'янкою Бутті / Daily Mail

Варто зазначити, що на промовистих кадрах Ембер Герд зображена з гіпсом на лівій нозі. Наразі невідомо, що трапилося з акторкою, проте поряд з Б'янкою Бутті проблеми зі здоров’ям стають для неї другорядними.

Нагадаємо, що судова тяганина між колишнім подружжям триває дотепер. Джонні Депп подав позов проти ексдружини Ембер Герд за зіпсовану репутацію, адже вона нібито зраджувала чоловіка впродовж всього шлюбу. У той час акторка звинуватила його в фізичному насильстві, яке Джонні Депп завдавав їй під дією алкоголю та наркотиків, й відсудила у знаменитості сім мільйонів доларів.