Колишня дружина репера Серьоги заявила, що артист забрав у неї дітей

Ексдружина відомого реп-виконавця Серьоги Поліна Ололо заявила, що співак забрав у неї дітей і не дозволяє їм бачитися та розмовляти по телефону.

За словами Поліни Ололо, телефони її синів вже місяць вимкнені. Жінка зізналася, що її екскоханий забрав дітей, народжених у спільному шлюбі, та приховує їх. Подробиці вона розповіла сайту ТСН.ua.

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Колишня дружина репера заявила, що Сергій активно відвідує телепрограми та розповідає, що виховує дітей самостійно. Проте насправді артист забрав синів від матері після 10 років проживання з нею.

Дітей я не бачу, не чую, і всім наближеним до їхнього життя заборонений будь-який контакт зі мною,

– поділилася Поліна.

На своїй сторінці в інстаграмі вона опублікувала пост, в якому розповіла всю правду про життя з Сергієм Пархоменком та зізналася, що діти боялися батька.

Піддавалися жорстким покаранням, стояли на гречці, принижувалися в громадських місцях (все це я пишу зі слів дітей). Психічний стан мого молодшого сина погіршився, він став схильний до істерик. Протягом цього часу, дітей могли залишати одних в закритому будинку на ніч або на вихідних. Старший син годував середнього, оскільки, в 9 років він був непристосований до приготування їжі. За гігієною дітей також стежать дуже погано, тому що немає належного догляду за ними,

– розповіла жінка.

Також вона додала, що восени з телефонів синів були видалені усі контакти матері, а її номер заблокований. Поліна приїжджала та стояла під школою, оскільки два тижні діти не могли з нею зв'язатися.

Восени були видалені з усіх їх телефонів мої контакти і заблокований мій номер. Звичайно я приїжджала і стояла під школою, оскільки, на два тижні вони зникли і не могли зі мною зв'язатися,

– поділилася Ололо.

Як каже ексдружина Серьоги, останній місяць телефони дітей вимкнені і їй нічого не відомо про місце їхнього перебування.

За допомогою адвокатського запиту нам вдалося дізнатися, що 1 лютого діти перетнули кордон Криму на автомобілі з херсонською реєстрацією, далі їх доля невідома,

– заявила Поліна.

Жінка звернулася до свого колишнього чоловіка та заявила, що боротиметься за дітей до останнього.

Сергію Пархоменку, якщо ти це читаєш, а ти це прочитаєш, знай, я боротимуся за дітей до останнього подиху, чого б мені це не вартувало,

– написала в публікації Поліна.