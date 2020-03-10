Колишня дружина Володимира Остапчука вперше прокоментувала його коханку: відео

Знаменитий український ведучий та шоумен Володимир Остапчук розлучається зі своєю дружиною Оленою Войченко. Проте в чоловіка вже є нова кохана, яку журналістам вдалося розсекретити. Олена прокоментувала своє ставлення до цього та висловилася про нещодавній скандал за участю Остапчука.

Олена Войченко вже неодноразоро давала коментарі щодо стосунків з Володимиром Остапчуком. В ексклюзивному інтерв'ю для програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" жінка розповіла, що думає про імовірну коханку колишнього, як триває судовий процес та прокоментувала ганебні жарти Остапчука на концерті гурту KAZKA.

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Як ЗМІ раніше повідомляли, можливо, новим коханням Володимира є 33-річна нотаріус на ім'я Христина. Вони часто подорожують разом, що можна відслідкувати зі сторінок в інстаграмі.

З боку дівчини мені все зрозуміло: вона у стосунках, закохана. Його позиція незрозуміла мені і не знаю, чи зрозуміла вона йому самому,

– прокоментувала Олена.

Також жінка заявила, що шоумен не хоче брати на себе відповідальність за дітей. Він не часто спілкується з ними, постійно каже, що зайнятий.

Потрібно домовитися з питань спілкування з дітьми, утримання дітей, хто буде фізично з ними, де вони перебуватимуть, хто фінансово і в який спосіб їх підтримуватиме. На жаль, Володимир не хоче брати на себе жодної офіційної відповідальності. Тому, імовірно, або це вирішить суд, або, дай Бог, людина дійде до якогось розумного висновку,

– розповіла ексдружина ведучого.

Олена Войченко у програмі "Зірковий шлях": дивіться відео онлайн