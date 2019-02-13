Колишня невістка Єлизавети ІІ заступилася за Кейт і Меган: "Нас з Діаною також робили ворогами"

Сара Фергюсон, герцогиня Йоркська написала лист в підтримку Кейт Міддлтон і Меган Маркл, зізнавшись, що колись її так само порівнювали з принцесою Діаною. Звернення колишньої невістки Єлизавети ІІ набрало чималих обертів, підірвавши мережу.

Напередодні своє обурення щодо чуток, які не стихають навколо вагітної Меган Маркл, висловив Джордж Клуні, а пізніше в мережі з'явилося звернення колишньої невістки королеви Єлизавети ІІ. В рамках проекту #HelloToKindness, організованого іноземним журналом Hello Сара Фергюсон написала відвертий лист, в якому підтримала герцогинь Кембриджську і Сассекську. Про це повідомляє інтернет-видання People.

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У зверненні вона назвала чимало переваг інтернету і соціальних мереж, серед яких спілкування з родичами, підтримка зв'язку з шанувальниками, поширення інформації про благодійність та інших плюсів. Однак герцогиня Йоркська не обминула і негативних сторін, без яких не існує інтернет.

Булінг, сексизм, расизм, гомофобія, образи нишком, ниття – все це чомусь стає прийнятним,

– заявила Сара Фергюсон.

Також вона зізналася, що чутки, які крутяться навколо Кейт Міддлтон та вагітної Меган Маркл, нагадують їй її минуле у складі королівської сім'ї.

Особливо непросто доводиться жінкам. Їх постійно зіштовхують між собою лобами і порівнюють найнеприємнішим чином. Все це нагадує мені те, як колись протиставляли нас із Діаною. З нас робили ворогів, хоча це було далеко від дійсності,

– затвердила колишня невістка королеви Єлизавети ІІ.



Сара Фергюсон і принцеса Діана 1990 рік / Getty Images

Хто така Сара Фергюсон? Сара Фергюсон (Герцогиня Йоркська) – колишня дружина принца Ендрю, герцога Йоркського, другого сина Єлизавети II та принца Філіпа. Мати доньок Беатріс і принцеси Євгенії, яка нещодавно вийшла заміж. В народі Сара має прізвисько Фергі.