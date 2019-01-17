Колишня співробітниця Мераї Кері шантажує її "інтимними відео": несподівані деталі

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Мерая Кері
Мерая Кері / Instagram/ @mariahcarey

Знаменита поп-співачка Мерая Кері подала позов до суду на свою екс-помічницю Ліанну Азарян. Артистка стверджує, що колишня менеджерка шантажує її приватними відео інтимного характеру.

Про це повідомляє іноземне видання TMZ.

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48-річна Мерая Кері подала до суду на колишню асистентку Ліанну Азарян, з якою співпрацювала понад два роки. Як повідомляє джерело, співачка звинувачує дівчину, яка виконувала обов'язки помічника, у шантажуванні.

Мерая Кері найняла її на роботу в березні 2015 року. Незадовго після підписання контракту Ліанна Азарян скористалася кредитною карткою Мераї Кері, не повідомивши її про це. У магазинах, де вона купувала речі, жінка користувалася іменем свого директора, аби їй робили знижки.

У листопаді 2017 року співачка звільнила помічницю, однак включно по останній місяць платила їй зарплату, про яку вони домовилися. Сума складала 327 тисяч доларів на рік.

Після того, як Мерая Кері вирішила попрощатися з асистенткою, дівчина заявила, що у неї є компроматне відео на директорку, за яке почала вимагати 8 мільйонів доларів.

48-річна співачка стверджує, що не очікувала від Ліанни такого вчинку і не підозрювала, що дівчина потайки знімала її "приватну діяльність", яка може їй нашкодити.

У позові, який Мерая Кері надіслала до суду, немає детальної інформації, що саме зображено на відео, однак деякі з роликів відзначені як "інтимні".

 
Теги: LifeStyle Музика
Джерело: Lifestyle
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