Колони і багато золота: як виглядає будинок співачки Камалії і її чоловіка-мільярдера

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Камалія
Камалія / "Viva!"

Українська виконавиця Камалія взяла участь у сімейній фотосесії разом з чоловіком – британо-українським мільярдером пакистанського походження Мохаммадом Захуром. Разом з ними на фото позували їхні доньки – Арабелла і Мірабелла.

Фотосесію українській зірковій сім’ї влаштувало популярне видання "Viva!" на чолі з фотографом Сонею Плакидюк. У відеоролику з бекстейджу фотозйомки можна побачити, що в інтер'єрі поєдналося одразу три стилі: бароко, схід, постмодерн.

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Камалія показала будинок, в якому живе із сім'єю / "Viva!"

Окрім цього, у будинку багато вишуканих картин, вазонів та квітів, позолочених скульптур та дорогі меблі. У кімнатах навіть можна побачити колони. Чоловік Камалії розповів, що дизайном домівки займалась сама співачка.

Нам тут дуже подобається. У будинку гарна аура. А ще Камалія декор будинку зробила сама. Вона, напевно, весь Дубай викупила, все звідти везла,
– прокоментував інтер’єр будинку Мохаммад Захур.

Дивіться відео, як виглядає будинок Камалії:

Разом з цим мільярдер додав, що головною у сім’ї є Камалія і він не проти такого порядку: "Як сказала Камалія - так і буде", – додав він. Камалія у свою чергу зазначила, що саме на повазі, коханню, компромісах, дружбі і спільних інтересах будується сім’я.

Додамо, що відеоролик з бекстейджу фотосесії Камалії і Мохаммада був опублікований 28 жовтня, то варто очікувати, що читачі журналу "Viva!" згодом зможуть побачити усю фотосесію на сторінках видання.

Що відомо про стосунки Камалії і Мохаммада Захура? Жінка, окрім музичної індустрії, активно займається благодійністю. Через це жінка часто подорожувала іншими країнами. У 2003 році пара одружилась, а через 10 років у них народилась двійня дівчаток. У мільярдера також є син Арман і донька Тетяна від першого шлюбу. Різниця у віці в подружжя – 22 роки.

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Теги: Новини LifeStyle Новини України LifeStyle Зіркова нерухомість Новини нерухомості Новини нерухомості України
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