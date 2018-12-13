Колоритно: "Піккардіська Терція" презентувала кліп на пісню "Маланка"
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Вокальна формація "Піккардійська Терція" презентувала нове яскраве ліричне відео на народну пісню "Маланка".
Відеокліп опубліковано напередодні зимового концертного туру на офіційному YouTube-каналі гурту.
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Пісня "Маланка" увійшла в останній альбом колективу "Лети…", реліз якого відбувся минулого року.
Як відомо, тур "Піккардійської Терції" складатиметься із двох частин: до Нового року у містах Західної України буде презентовано концертну програму "Найкраще", а під час різдвяних свят, зокрема у Львові 8 січня та у Києві 19 січня, – різдвяну програму.
Дивіться відеокліп гурту "Піккардійська Терція" на пісню "Маланка":
Джерело: 24 канал
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