Колоритно: "Піккардіська Терція" презентувала кліп на пісню "Маланка"

Вокальна формація "Піккардійська Терція" презентувала нове яскраве ліричне відео на народну пісню "Маланка".

Відеокліп опубліковано напередодні зимового концертного туру на офіційному YouTube-каналі гурту.

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Пісня "Маланка" увійшла в останній альбом колективу "Лети…", реліз якого відбувся минулого року.

Як відомо, тур "Піккардійської Терції" складатиметься із двох частин: до Нового року у містах Західної України буде презентовано концертну програму "Найкраще", а під час різдвяних свят, зокрема у Львові 8 січня та у Києві 19 січня, – різдвяну програму.

Дивіться відеокліп гурту "Піккардійська Терція" на пісню "Маланка":