Колядує Україна: Олександр Пономарьов випустив новий різдвяний кліп

Український співак Олександр Пономарьов випустив новий кліп на різдвяну колядку, яка називається "Колядує Україна".

Відеокліп опубліковано на офіційному YouTube-акаунті співака 24 грудня.

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Також Пономарьов на своїй сторінці в Instagram привітав християн західного обряду з Різдвом Христовим.

"Щастячка , здоров'ячка до Вашої хати. Ми прийшли до Вас сьогодні колядувати. Бо Марія Мати Божа народила Сина. Колядує разом з нами вся Україна. Христос народився!" – йдеться у словах пісні.

Пісню "Колядує Україна" Пономарьов написав з метою відродити народні традиції країни.

Україна – батьківщина колядок. Україна – матір колядок, ми їх народжуємо. Вийшло, що останню колядку, ну, крайню колядку, відому, написали 100 років назад, Леонтович написав. Це наша традиція українська. Її не треба забувати, її треба відновлювати. І, власне, моя колядка – це і є спроба це зробити,

– заявив Народний артист України, пише ТСН.

Олександр Пономарьов – Колядує Україна: дивіться відео