Найцікавіші комедії Одеського кінофестивалю, які доступні онлайн

Через пандемію коронавірусу організатори масштабних культурних подій адаптовуються до нових реалій. Так, представники Одеського кінофестивалю опублікували найкращі іноземні кінороботи, які претендували на відзнаку. Що варто подивитись на вихідних – дізнавались журналісти 24 каналу.

Нещодавно організатори Одеського міжнародного кінофестивалю повідомили, що у 2020 році він відбудеться восени і в онлайн-форматі. Команда вже працює над програмою, адже вони отримали дуже багато заявок від виробників фільмів зі всього світу.

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Це буде унікальна можливість подивитись новинки кіно у віртуальному кінотеатрі і приєднатися до обговорень фільмів із їхніми творцями. А поки кіномани чекають на майбутній фестиваль, організатори спільно з платформою Takflix запустили спецпроєкт, в рамках якого до 15 серпня відкрили доступ до фільмів, які у попередні роки перемагали та брали участь у міжнародній конкурсній програмі Одеського міжнародного кінофестивалю. Вартість перегляду становитиме 60 гривень, доступ до фільму надається на 3 дні.

Загалом на ресурсі можна подивитись 10 фестивальних хітів. Три з них журналісти 24 каналу рекомендують переглянути кожному.

"Чоловік, який купив Місяць" (2018)

Країна: Італія, Аргентина

Режисер – Паоло Зукка

Рейтинг фільму на IMDb – 6,5

Кінострічка розповідає про рибалку, який заради коханої дівчини готовий на все, навіть придбати місяць. І юридично йому це вдалося! Новина про втрату небесного світила неабияк занепокоїла владу і чиновники відправили на острів Сардинія таємного агента, який має розслідувати цю дивакувату справу. І з цього розпочались кумедні пригоди.

Дивіться трейлер до фільму "Чоловік, який купив місяць": відео

"Палає, палає, палає" (2015)

Країна: Велкобританія

Режисер – Чанія Баттон

Рейтинг фільму на IMDb – 7,0

У центрі сюжету цієї комедії – веселий і запальний молодий хлопець Ден, який раптово помирає від недуги. У день поховань його батьки передають двом його подругам флешку, на якій хлопець детально розповідає, що мають зробити дівчата з його прахом. Як наслідок – втрата близького друга перетворюється на захопливу подорож Великобританією.

Фільм "Палає, палає, палає" яскраво демонструє, що іноді кінець – це початок нового шляху.

Дивіться трейлер до фільму "Палає, палає, палає": відео

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"Кришталь" (2018)

Країна: Білорусь

Режисер – Дар'я Жук

Рейтинг фільму на IMDb – 6,9

Без сумнівів, фільм "Кришталь" від режисерки Дар'ї Жук вартий уваги кіноманів. Події кінострічки розгортаються у 90-х роках у Білорусі. Головна героїня – діджейка Евеліна – неординарна особистість, яка мріє полетіти у Чикаго, де зародився її улюблений музичний стиль хаус. У черзі до посольства вона дізнається, що може не отримати візу без довідки з місця роботи. У документах Вєля вказує вигаданий номер телефону, а згодом відправляється на пошуки його власників, бо побоюється, що працівники посольства можуть подзвонити і перевірити вказану в анкеті інформацію. Дівчина їде з Мінська до провінційного містечка, знаходить власників телефонного номера, які саме готуються до весілля. Тут мрійниця Вєля стикається з пострадянською реальністю, яка щоразу прибиває її із захмарного світу до землі.

Дивіться трейлер до фільму "Кришталь": відео

До 10-ки фільмів Одеського кінофестивалю, які опублікували онлайн, також увійшли:

"А потім ми танцювали" (2019, Швеція)

"Монос" (2019, Колумбія, США)

"Тут був Саша"(2018, Литва)

"Сиротинець" (2018, Франція, Німеччина)

"Бо ми мужики" (2019, Норвегія)

"Жаль" (2018, Греція)

"Літо 1993" (2017, Берлін)

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