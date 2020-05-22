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Найцікавіші комедії Одеського кінофестивалю, які доступні онлайн

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Комедії Одеського кінофестивалю, які варто подивитись: огляд, трейлери
Фільми Одеського кінофестивалю, варті вашої уваги / Пресслужба

Через пандемію коронавірусу організатори масштабних культурних подій адаптовуються до нових реалій. Так, представники Одеського кінофестивалю опублікували найкращі іноземні кінороботи, які претендували на відзнаку. Що варто подивитись на вихідних – дізнавались журналісти 24 каналу.

Нещодавно організатори Одеського міжнародного кінофестивалю повідомили, що у 2020 році він відбудеться восени і в онлайн-форматі. Команда вже працює над програмою, адже вони отримали дуже багато заявок від виробників фільмів зі всього світу.

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Це буде унікальна можливість подивитись новинки кіно у віртуальному кінотеатрі і приєднатися до обговорень фільмів із їхніми творцями. А поки кіномани чекають на майбутній фестиваль, організатори спільно з платформою Takflix запустили спецпроєкт, в рамках якого до 15 серпня відкрили доступ до фільмів, які у попередні роки перемагали та брали участь у міжнародній конкурсній програмі Одеського міжнародного кінофестивалю. Вартість перегляду становитиме 60 гривень, доступ до фільму надається на 3 дні.

Загалом на ресурсі можна подивитись 10 фестивальних хітів. Три з них журналісти 24 каналу рекомендують переглянути кожному.

"Чоловік, який купив Місяць" (2018)

Країна: Італія, Аргентина
Режисер – Паоло Зукка
Рейтинг фільму на IMDb – 6,5

Кінострічка розповідає про рибалку, який заради коханої дівчини готовий на все, навіть придбати місяць. І юридично йому це вдалося! Новина про втрату небесного світила неабияк занепокоїла владу і чиновники відправили на острів Сардинія таємного агента, який має розслідувати цю дивакувату справу. І з цього розпочались кумедні пригоди.

Дивіться трейлер до фільму "Чоловік, який купив місяць": відео 

"Палає, палає, палає" (2015)

Країна: Велкобританія
Режисер – Чанія Баттон
Рейтинг фільму на IMDb – 7,0

У центрі сюжету цієї комедії – веселий і запальний молодий хлопець Ден, який раптово помирає від недуги. У день поховань його батьки передають двом його подругам флешку, на якій хлопець детально розповідає, що мають зробити дівчата з його прахом. Як наслідок – втрата близького друга перетворюється на захопливу подорож Великобританією.

Фільм "Палає, палає, палає" яскраво демонструє, що іноді кінець – це початок нового шляху.

Дивіться трейлер до фільму "Палає, палає, палає": відео 

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"Кришталь" (2018)

Країна: Білорусь
Режисер – Дар'я Жук
Рейтинг фільму на IMDb – 6,9

Без сумнівів, фільм "Кришталь" від режисерки Дар'ї Жук вартий уваги кіноманів. Події кінострічки розгортаються у 90-х роках у Білорусі. Головна героїня – діджейка Евеліна – неординарна особистість, яка мріє полетіти у Чикаго, де зародився її улюблений музичний стиль хаус. У черзі до посольства вона дізнається, що може не отримати візу без довідки з місця роботи. У документах Вєля вказує вигаданий номер телефону, а згодом відправляється на пошуки його власників, бо побоюється, що працівники посольства можуть подзвонити і перевірити вказану в анкеті інформацію. Дівчина їде з Мінська до провінційного містечка, знаходить власників телефонного номера, які саме готуються до весілля. Тут мрійниця Вєля стикається з пострадянською реальністю, яка щоразу прибиває її із захмарного світу до землі.

Дивіться трейлер до фільму "Кришталь": відео

До 10-ки фільмів Одеського кінофестивалю, які опублікували онлайн, також увійшли:

  • "А потім ми танцювали" (2019, Швеція)
  • "Монос" (2019, Колумбія, США)
  • "Тут був Саша"(2018, Литва)
  • "Сиротинець" (2018, Франція, Німеччина)
  • "Бо ми мужики" (2019, Норвегія)
  • "Жаль" (2018, Греція)
  • "Літо 1993" (2017, Берлін)

Чудові фільми на вихідні: дивіться сюжет 24 каналу з порадами для кіноманів

 

Автор: Єлизавета Герасимюк
Теги: Новини України LifeStyle Одеський кінофестиваль Новини LifeStyle Кіно
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