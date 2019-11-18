5 найкращих комедій 2018-2019 років на думку глядачів: яскрава підбірка

Кажуть, щирий сміх продовжує життя. А чим ще можна викликати регіт від душі, як не веселими комедійними фільмами? Тим паче, якщо новинки кінокомедій вражають сучасним гумором та ідеальною картинкою. Тож, LifeStyle 24 підготував для вас підбірку найкращих комедій на думку глядачів, які вийшли у 2018 та 2019 роках.

1. "Пригоди Паддінгтона 2" (Paddington 2) (2018)

Комедія "Пригоди Паддінгтона 2" про кумедне ведмежа є продовженням першої частини, яка вийшла на великий екран у 2014 році. У центрі сюжету пригодницької стрічки постає той самий Паддінгтон, який набув неабиякої популярності після того, як оселився разом з родиною Браунів. У другій частині комедії він готується до дня народження тітки Люсі, якій виповнюється 100 років!

Паддінгтон хоче здивувати її, тому вирішує придбати в подарунок старовинну книгу з панорамами Лондона. Він знайшов її в антикварній крамниці Грубера і, як виявилося пізніше, це не звичайна фотокнига, а справжня карта скарбів. Саме через це напередодні свята приголомшливі плани ведмедика руйнує злодій, який викрадає книгу з магазинчика, а підозрюваним у крадіжці стає сам Паддінгтон. Його миттєво заарештовують, а родина Браунів усіма силами намагатиметься довести невинність свого друга. З цього і розпочинаються нові пригоди Паддінгтона.

"Пригоди Паддінгтона 2": дивитися трейлер комедії онлайн

2. "Зелена книга" (Green Book) (2018)

Фільм "Зелена книга", створений у жанрі драмедія, поєднує у собі драматичні моменти з комедійними фрагментами. Ймовірно, завдяки цьому він є другим у списку комедійних фільмів за популярністю серед глядачів. Додамо, що картина також стала лауреатом Оскара 2019 у категорії "Найкращий фільм".

За сюжетом, колишній викидайло Тоні, який втратив роботу і всі плани на майбутнє, досі залишається безробітним через Велику депресію у США. Проте він не втрачає надію працевлаштуватися і успіх таки вирішує йому посміхнутися . Старі зв'язки допомагають Тоні стати водієм темношкірого музиканта Дона Ширлі, який виконує класичну музику. Той вирішив найняти водія-охоронця недарма – незабаром на нього чекає турне по південних штатах, де ставлення до афроамериканців бажає очікувати кращого. Тому, на його думку, Тоні зможе втрутитися і перешкодити будь-якому інциденту. Однак з часом він розуміє, що у хлопця немає жодних манер і він категорично не підходить на дану посаду. Саме через це музикант Дон Ширлі вирішує подорожувати мовчки, на відміну від свого водія, який безперестанку базікає. Проте їм таки доведеться знайти спільну мову та порозумітися, адже попереду у них чимало днів, які вони змушені провести разом

"Зелена книга": дивитися трейлер до фільму онлайн

3. "Агент Джонні Інгліш: Нова місія" (Johnny English Strikes Again) (2018)

Третє місце в списку посів фільм "Агент Джонні Інгліш 3" з улюбленим актором, який найбільш відомий як Містер Бін, Ровеном Аткінсоном в головній ролі. Цей англійський актор-комік, здається, народжений для гумористичних ролей. Саме тому комедії з його участю користуються неабиякою популярністю.

Сюжет третьої частини фільму є прямим продовженням фільму "Агент Джонні Інгліш: Перезапуск". Секретний агент вже давно здав пост і відійшов від справ. Він намагається жити звичайним життям і не згадувати про службу. Проте його секретна агенція зіткнулася з проблемою – невідомий противник отримав дані всіх працівників, а також засекречену інформацію, яка повинна зберігатися виключно конфіденційно. У цей момент керівники згадують про старого-доброго працівника Джонні Інгліша, імені якого немає в базі даних, а значить про нього не знає затятий ворог. Управлінці довіряють йому важливу секретну місію, а він, як завжди, спішить на допомогу і готовий до бою.

"Агент Джонні Інгліш 3": дивитися трейлер до фільму онлайн

4. "Красуня на всю голову" (I Feel Pretty) (2018)

Комедійна картина "Красуня на всю голову" наповнена не лише гумористичними фрагментами, але й доволі глибоким сенсом, адже вона розповість про молоду жінку Рене Беннет, яка намагається побороти невпевненість у собі через зайву вагу та не зовсім модельну зовнішність.

Вона працює у маленькому офісі косметичної компанії Лілі ЛеКлер, але мріє потрапити на роботу у штаб-квартиру організації. Якось вона загадує бажання біля фонтану, яке звучить як "хочу стати красивою". Наступного дня під час тренування Рене несподівано падає з тренажера і вдаряється головою. З її зовнішністю та фігурою нічого не відбувається, проте зміни у її баченні самої себе зазнають приголомшливого перевороту.

Вона починає вважати себе неймовірно привабливою і їй дуже подобається своє тіло у дзеркалі. Вона одразу ж знайомиться з Ітаном і наважується на співбесіду в головний офіс компанії, яку їй вдається пройти. На новому місці Рене поважають, радяться стосовно нової продукції, а сама вона починає зневажати нестильних дівчат і саме через це у неї погіршуються стосунки зі старими друзями. І тут її очікує чергове падіння, після якого вона прокидається попередньою. Однак вона все одно вирішує взяти участь у конкурсі бікіні, чим хоче довести собі та оточуючим, що зовнішній вигляд – це всього лише картинка.

"Красуня на всю голову": дивитися трейлер до фільму онлайн

5. "Загадкове вбивство" (Murder Mystery) (2019)

Напередодні 15 річниці шлюбу головні герої фільму "Загадкове вбивство" вирішують вперше за весь час відпочити разом за кордоном.

Вона – Одрі, перукарка, яка постійно жаліється подрузі на те, що у стосунках з чоловіком у них більше немає романтики, а він – Нік, поліцейський, який обманює дружину, що вже давно отримав підвищення. На початку подорожі подружжя й не підозрювало про пригоди, що попереду, а відповідно і те, який вплив вони виявлять на їхні стосунки, що потерпають від буденності.

За сюжетом, у літаку, коли Нік заснув, Одрі знайомиться з мільярдером і той одразу ж запрошує їх на сімейну вечірку, яка відбудеться на розкішній яхті. Пара, не роздумуючи, погоджується. Під час веселого святкування усі присутні дізнаються, що статки багатенького дядька дістануться його новій молодій дружині, а не близьким родичам. У цей момент на яхті зникає світло, а коли з'являється – гості вечірки помічають вбитого мільярдера, який так і не встиг заповісти багатство своїй коханій. Нік та Одрі розуміють, що саме вони будуть підозрюваними у вбивстві, тому вони розпочинають власне розслідування. Він згадує усі свої поліцейські навички, а вона – гострі сюжети детективних фільмів.

"Загадкове вбивство": дивитися трейлер до фільму онлайн