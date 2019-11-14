Українські комедії для гарного настрою: найкраща підбірка

Українські комедійні фільми вирізняються на фоні закордонних кінокомедій своїми нестандартними та дивними ситуаціями, у які часто потрапляють герої. Якщо вам здається, що закордонні фільми не мають нічого спільного з реальним життям, а їхні жарти не завжди нам зрозумілі, то українські комедії занурять вас у реальне життя і подарують гарний настрій.

Редакція LifeStyle 24 обрала п’ятірку смішних та оригінальних комедій, у яких знялися найвідоміші зірки шоу-бізнесу.

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"DZIDZIO Контрабас" (2017)

"Dzidzio Контрабас" – це комедія Олега Борщевського з відомим співаком Михайлом Хомою у головній ролі. За сюжетом стрічки, мама надсилає Dzidzio гроші з Португалії, а він вдає, що будує дім, однак насправді всі мамині гроші вкладає у свою артистичну кар'єру, яка з тріскотом провалилася.

Тоді трійця друзів вирішують зайнятися іншою справою. Їм приходить в голову ідея з проверненням незаконної оборудки з сигаретами на кордоні. А все через те, що головний герой винен одному бізнесмену три тисячі доларів. Дорогою вони зустрічають дівчину, яка трохи додає їм перчинки у план. У комедії змішаний кримінал, великі гроші, погоні та любовний трикутник.

Дивіться трейлер комедії "Dzidzio Контрабас": відео

"Я, Ти, Він, Вона" (2018)

Розважальна студія "Квартал 95" випустила романтичну комедію "Я, ти, він, вона". У головних ролях зіграли Володимир Зеленський, Євген Кошовий, співачка Надя Дорофєєва та литовська акторка Агне Грудіте.

За сюжетом комедії, подружжя головних героїв переживає нелегкий період у стосунках, тож готові навіть розлучитися. Проте суддя не дає їм згоду, адже пара повинна прожити разом випробувальний термін. Отож саме у цей місяць герої потрапляють в несподівані та курйозні ситуації, які можуть змінити їхню долю.

Дивіться трейлер комедії "Я, Ти, Він, Вона": відео

"DZIDZIO Перший раз" (2018)

"DZIDZIO Перший раз" – це українська комедія про романтичні пригоди Dzidzio. Співак також виступив в ролі режисера, продюсера і написав саундтрек до фільму.

Розпочинається фільм з того, що Dzidzio летить до мами в Португалію. Але досить дивно було б, якби він встигнув на літак. Тож запізнившись на рейс, Dzidzio відчуває, що у нього не все гаразд зі здоров’ям і потрапляє в лікарню. Там дорослий 35-річний чоловік дещо дізнається у лікаря-уролога. Він приховує від всіх дуже делікатний секрет.

Цей секрет стає для нього великою проблемою і допомогти йому в цьому може лише дівчина. І ось у село приїжджає прекрасна дівчина Квітка, яка неабияк западає в душу головному герою.

Дивіться трейлер комедії "Dzidzio Перший раз": відео

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"Секс і нічого особистого" (2018)

У центрі сюжету романтичної кінокомедії "Секс і нічого особистого" – головний герой Сергій, дівчина якого зневажає його як чоловіка. Посварившись з нею через непорозуміння інтимного характеру, Сергій їде до друга в Прагу. Друг швидко зметикувавши мізками, починає знайомити Сергія з нічним життям.

Сергій настільки занурився у цю атмосферу, що одного разу заводить знайомство зі стриптизеркою Діаною. Вона береться за його сексуальне життя, а він у неї закохується. Але щасливий хепі-енд ставиться на паузу, адже до Праги приїжджає ревнива дівчина Сергія.

Дивіться трейлер комедії "Секс і нічого особистого": відео

"Свінгери 2" (2019)

"Свінгери 2" є продовженням першої частини комедійної мелодрами. У другій частині фільму один з головних героїв страждає на чоловічу імпотенцію. А його дружина Ілона шукає способи порятунку ситуації, обираючи досить нестандартні методи. Діапазон фантазії Ілони безмежний: від рольових ігор до уроків у секс-гуру.

У другій частині фільму головні ролі зіграли Оля Полякова, Михайло Кукуюк, В'ячеслав Довженко, Дар'я Астаф'єва, Анна Саліванчук та Олексій Вертинський. У продовженні пікантної історії з'явились Дзідзьо і Монро.

Дивіться трейлер комедії "Свінгери 2": відео