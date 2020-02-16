Комедійна акторка Аманда Байнс оголосила про заручини: перше фото закоханих

Голлівудська акторка Аманда Байнс, найбільш відома за комедіями "Вона – хлопець" та "Кохання на острові", виходить заміж. 33-річна зірка опублікувала на інстаграм-сторінці перше фото з таємничим обранцем.

Акторка Аманда Байнс упродовж багатьох років не афішувала свого приватного життя. Зірка уникала світських заходів та не публікувала жодних дописів у мережі. Причиною стала наркозалежність Аманди, яку вона лікувала в реабілітаційних центрах. Та, завершивши черговий курс, акторка врешті вирішила повернутись до публічного життя.

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На інстаграм-сторінці вона оголосила, що заручена. Аманда Байнс сфотографувала обручку, яку подарував її коханий. До світлини персня з великим каменем вона написала: "Заручена з любов'ю всього мого життя".

Таке фото викликало чимале обговорення у мережі. У коментарях до допису чимало прихильників Аманди Байнс написали привітання, а от хейтери засумнівались у правдивості заяви акторки. Саме це змусило зірку опублікувати перше спільне фото з коханим. Наразі Аманда Байнс вирішила не розсекречувати імені свого обранця, мабуть, оберігаючи його від зайвої уваги громадськості.

Однак не тільки заява про заручини вразила прихильників. Аманда Байнс показала свій новий імідж, який дещо шокував мережу. На кадрах акторка постала з чорним волоссям та з татуюванням у вигляді серця, яке вона зробила на правій щоці. Окрім цього, акторка носить пірсинг у носі, який додає її вигляду брутальності.

Як відомо, Аманда Байнс здобула світову славу у підлітковому віці. Розпочинала вона кар'єру у 13 років, коли почала вести власну телепрограму "Шоу Аманди". Однак українцям вона більш відома за участю у популярних комедіях, зокрема, "Чого хоче дівчина", "Кохання на острові", "Вона – чоловік", "Сідні Вайт", "Легковажна я".

Однак популярність та робота в Голлівуді згубно повпливала на життя Аманди Байнс. Наприкінці 2000-их акторка мала залежність від алкоголю та наркотиків. Саме тому її припинили запрошувати на зйомки та скасували кілька перспективних контрактів. Водночас у зірки розпочались проблеми із законом, адже Аманда Байнс спровокувала кілька ДТП та мала умовний термін ув'язнення упродовж 3 років. До 2019 року вона проходила курс лікування у реабілітаційному центрі.