Коментар Сергія Притули на Нацвідборі Євробачення-2019 обернувся скандалом: неочікувані деталі

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Сергій Притула на Національному відборі до Євробачення-2019
Сергій Притула на Національному відборі до Євробачення-2019 / glamurchik.tochka.net

Другий півфінал Національного відбору Євробачення-2019 відзначився кількома скандалами у мережі. Зокрема, шквал коментарів викликав коментар телеведучого Сергія Притули щодо вбрання співака KHAYAT (справжнє ім'я – Андрій Хаят).

Артист вийшов на сцену Національного відбору у вбранні, що нагадувало халат. У такому одязі KHAYAT презентував свою пісню Ever, що поєднала фольклорні мотиви з електронною музикою. 

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За традицією, після ефектного номера з артистом поспілкувався ведучий шоу Сергій Притула. Шоумен згадав історію з побиттям  KHAYAT у Києві, дотепно поєднавши інцидент з образом співака.

Якщо ви так одягаєтесь у метро, то не дивно, що вас побили!
– пожартував Сергій Притула. 

Однак такий жарт розвеселив не всіх. У мережі люди засудили слова Сергія Притули. До них долучився і журналіст відомого телеканалу Дмитро Фурдак, який назвав Притулу гомофобом. 

"Вважаю, Сергій Притула повинен вибачитися за своє відкрите виправдання і не засудження насильства щодо людей, "які виглядають не так, як усі". Ведучий Національного відбору на Євробачення висловився ницо, як гопник... Це неприпустимо!" – заявив журналіст. 

Відповідь Сергія Притули не забарилась. Під дописом артист розмістив відео, в якому звернув увагу представника ЗМІ на роботу телеканалу, де він працює. 

Дмитре, ви працюєте на каналі, на якому дуже "постібалися" із Зіанджі. Не пам'ятаю, щоб ви вимагали від свого керівництва вибачень. Це по-перше. По-друге, я тут подивився ваші профілі, ви такі всі солоденькі зібралися, між собою там цвіркотіть, чого ж ви мене тегаєте? 
– заявив Сергій Притула. 

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Чимало користувачів мережі підтримали телеведучого та зазначили, що не варто вводити якісь обмеження в цей проект, інші – підтримали журналіста, додавши, що жарт Сергія Притули був недоречним. 

Зазначимо, що, за голосуванням телеглядачів і зіркового журі, KHAYAT все ж не потрапив до фіналу Національного відбору. Натомість за можливість представляти країну на Євробаченні-2019 поборються Brunettes Shoot Blondes, MARUV, YUKO, ANNA MARIA, Freedom-jazz, KAZKA. Щодо останнього гурту було немало коментарів: люди розкритикували вокальні дані співачки Олександри Заріцької та навіть створили флешмоб #NOKAZKA. 

 

 

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Теги: LifeStyle Сергій Притула Скандал Євробачення 2019
Джерело: 24 Канал
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