Комфортний відпочинок для всієї родини в Україні: топ-5 місць

Літо вже в самому розпалі, тож всі почали активно планувати відпустку. Журналісти 24 каналу підібрали найкращі варіанти бюджетного відпочинку для родини з дітьми в Україні.

Затока

Ціна на житло: від 550 грн за номер з вигодами.

Проїзд з Одеси: автобусом 1,5-2 години від з/д вокзалу; власною машиною приблизно 1 годину; електричкою до Білгород-Дністровського впродовж години.



Затока

Це місце кілька років тому кардинально поліпшили. Тепер Затока – чудовий варіант для сімейного відпочинку на морі.

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Селище Затока розташоване між Чорним морем і Дністровським лиманом у 50 кілометрах від Одеси на тоненькому клаптику землі, шириною всього від 60 метрів до 1 кілометра. Затока поділяється на кілька територіальних районів (станцій):

Кароліно-Бугаз

Лиманська

Дружба

Морська

Сонячна

Море тут досить чисте, а пляжі – із дрібненького пісочку. Підійде як для тих батьків, які люблять поніжитись із дітиськами під сонцем, але при цьому мінімально рухатись, так і для тих, хто не може всидіти на місці та весь час хоче подорожувати. З активних занять тут є нічна та денна рибалка, віндсерфінг, дайвінг, можна спробувати літати на параплані та парашуті, покататись на катері, з'їздити на екскурсію у Дністровський лиман, відвідати "Шабські вина" (тільки для дорослих), або ж просто відвідати сусідню Одесу.

Якщо ви подорожуєте власним авто, біля Кароліно-Бугаз ростуть цілі плантації кавунів та динь (на замітку серпневим відпочивальникам).

Коблеве

Ціни на житло: від 600 грн за номер із вигодами. Дітей віком до 6 років, зазвичай, селять безкоштовно.

Як доїхати: Коблеве розташоване у 50 км від Одеси і за 80 км від Миколаєва.



Море у Коблеве

Коблеве розташоване на Миколаївщині за кілька кілометрів від однойменного селища. На цьому курорті одночасно може відпочивати близько 25 тисяч туристів. Що дуже важливо для батьків – на території курорту взагалі немає промислової зони.

А от у селі розташувався ще один винний завод "Коблево", через що, власне, вся територія оточена виноградниками. А на території курорту є сосновий бір, що теж створює додаткову користь для здоров'я відпочивальників.

Пляж у Коблеве тягнеться на 6 кілометрів і весь у дрібному чистому піску, що також зручно для діток, адже так весело на березі моря будувати пісочні замки. Вхід у море плавний.

З розваг тут ви знайдете дельфінарій і аквапарк, які не залишать байдужими жодну дитину. Для всієї сім'ї будуть цікавими прогулянки морем на яхтах і катамаранах, водних мотоциклах. Також тут є луна-парк, багато кав'ярень і ресторанів, для вибагливих організовують чимало екскурсій на будь-який смак і гаманець.

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Озеро Синевир

Ціна проживання: від 420 грн за номер.

Як доїхати: зі Львова, Івано-Франківська, або Мукачево.

Порада 1: не слухайте місцевих, які люб'язно підказують вам дорогу (у 8 випадках з 10 вони вас завезуть не туди). Найкраще перед поїздкою завантажити на телефон мапу, яка працює без підключення до інтернету.

Порада 2: обов'язково візьміть із собою дощовики, адже в горах погода дуже мінлива.



Озеро Синевир у Карпатах

Неймовірна краса посеред Карпат – це про озеро Синевир. Щоправда, покупатись тут не вийде. Це заборонено, як і ловля риби. Зате тут можна проїхатись по озеру на плоті, погодувати риб (яких дуже багато), купити різні сорти меду та карпатського вина. Прогулятись гірськими стежками і подихати таким корисним та чистим повітрям. До речі, вхід до озера платний – 25 грн з дорослого і 10 грн зі школярів та студентів.

Зупинитись можна біля озера, або ж у сусідніх містечках та селах. Міжгір'я – один з кращих варіантів: ціна - якість - близькість до озера.

Біля Синевира також розташований реабілітаційний Центр бурих ведмедів. Там їх рятують від поганих умов проживання у цирках, злих господарів та інших проблем. Їх відгодовують і вони перетворюються на ситих і задоволених клишоногих красенів. Така екскурсія буде повчальною для дітей.

Але що може бути краще гір? Поруч з озером розташовані такі гірські масиви як Бескиди, Боржава, гора Пікуй та інші. Але йти у похід краще все ж із дітьми старшими, адже маленькі, хоч і непосидючі, але швидко стомлюються. Для них найкращий варіант відпочинку – недовгі прогулянки із можливістю посидіти або проїхатись машиною.



Полонина Боржави

Від Міжгір'я також доволі близько розташований водоспад Шипіт. Це один із найвищих водоспадів Карпат. До речі, на початку липня тут традиційно проходить фестиваль представників неформальних культур, який має однойменну назву.



Водоспад Шипіт

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Шацькі озера

Житло: від 600 грн за номер

Як доїхати: найкраще подорожувати власним авто. Координати GPS: 51°29’48”N 23°50’20”E.

Порада: не забудьте взяти з собою усі можливі засоби від комарів, адже тут вони особливо активні.



Шацькі озера

Насправді, Шацькі озера – це придумана загальна назва для 24-х озер на Волині. Кожне з них по своєму цікаве та унікальне. Озеро Світязь (його ще називають "Українським Байкалом") найбільш розрекламоване для відпочинку. Але інші – нічим не гірші.

В озерах плаває велике різноманіття риби та раки, яких можна виловлювати і смажити або варити на вечерю. Ще тут можна поспостерігати за тваринами та рослинами, які занесені до "Червоної книги".

Для поціновувачів природи тут можна поставити намети. Хто ж любить більш комфортні умови, можна винайняти житло.



Озеро Світязь, захід сонця

Із розваг будуть цікавими екскурсії на позашляховику, велосипедах, байдарках, яхтах і човнах. Насправді, це чудове місце для тих, хто втомився від буденної метушні та постійного контакту із нескінченною кількістю людей та техніки. Саме тут ви можете просто провести час із сім'єю, нікуди не поспішаючи.

Миргород

Ціни на житло: від 700 грн з людини (не за номер!), але в Миргороді завжди можна винайняти квартиру подобово від 200 грн за добу.

Як доїхати: найшвидше експресом (200 – 400 грн), або поїздом з Києва (100 – 400 грн).

Порада: не нехтуйте екскурсією в Опішню.



Корисні води у Миргороді

Миргород – невеличке місто на Полтавщині, опис якого ми періодично зустрічаємо в українській літературі. Тут можна не тільки відпочити всією сім'єю, але і полікуватись. Санаторії Миргорода відкриті для гостей впродовж усього року. Гості міста можуть і в басейнах поплавати, і у саунах поніжитись, і водички цілющої попити, і на річці позасмагати.

Але найцінніше у Миргороді, напевно, навіть не це. Звідси машиною можна доїхати до цікавих історичних місць України. Звісно, це в першу чергу Полтава – місто, де зародилась літературна українська мова.

Недалеко від Миргорода розташований знаменитий Сорочинський ярмарок, село Диканька, про яке писав Гоголь, закинутий маєток Муравйових-Апостолових.

А ще що цікавого – то це фестиваль в Опішні. Це село, переповнене витворами гончарного мистецтва. Уявляєте? Усе село заставлене великим і малими скульптурами. Цьому селу вже 9 століть, здавна воно вважається козацьким.

А з 1999 року кожен перший тиждень липня в Опішні проводять фестиваль-ярмарок гончарного мистецтва "Здвиг". Сюди дійсно варто приїхати з дітьми. Ви зможете сім'єю поліпити з глини, а діти побавляться свистульками.



Опішня – мекка українського гончарства

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