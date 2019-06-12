Компанія Disney перезапустить мультфільм "Чіп і Дейл": у сезоні буде понад тридцять нових серій
Одна з найзнаменитіших кінематографічних студій світу взялася за зйомку нового сезону улюбленого мультфільму 1990-х років – "Чіп і Дейл". Disney вже анонсували перезапуск культової анімаційної стрічки.
Мультфільм "Чіп і Дейл", перша серія якого вийшла у 1989 році, досі транслюють на телебаченні і він користується неабиякою популярністю серед дітей. Однак, як повідомляє The Variety, представники компанії Disney вирішили, що пора зняти новий сезон.
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У ньому буде тридцять дев'ять серій, тривалість кожної з яких буде в межах семи хвилин. За перезапуск культового мультфільму відповідатиме паризька компанія Xiam, а також лондонський відділ студії Disney. У центрі сюжету незмінно постануть улюблені бурундуки, які традиційно потраплятимуть у пригоди.
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