Компанія Disney приголомшила світ рекордними прибутками: названо суму

Всього 7 місяців знаменитій компанії Disney знадобилось, щоб зібрати рекордні касові збори зі своїх фільмів. У мережі з'явились точні дані, яку суму представники корпорації отримали від прокату кінострічок.

За даними CNN, з початку 2019 року Disney отримала більший дохід, аніж інші знамениті кіностудії за весь рік. Загалом їхній прибуток становить 7,67 мільярда доларів. Такі показники встановили своєрідний рекорд, який раніше належав також Disney (у 2016-му їхній дохід становив 7,61 мільярда доларів).

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І це не дивно, адже корпорація випустила одні з найочікуваніших фільмів 2019 року. Зокрема, чималий прибуток принесла успішна кінострічка "Месники: Завершення", яка у касових зборах перевершила "Аватар". Великими показниками відзначилась ще одна новинка Marvel – "Капітан Марвел". До п'ятірки успішних кінострічок Disney також ввійшли "Король Лев", "Аладдін" та четверта частина "Історії іграшок".

Світове домінування Disney – це відображення того, що відбувається, коли у вашому арсеналі є одні з найбажаніших фільмів. Не говорячи вже про те, що маркетингова мережа постійно підтримує виробника, рекламуючи його кінострічки потенційним глядачам у всьому світі,

– пояснив успіх корпорації медіа-аналітик Comscor Пол Дергарабедян.

Експерти прогнозують, що до кінця 2019 року прибутки Disney можуть зрости на кілька мільярдів. Все тому, що до прем'єри готуються нова частина "Зоряних війн" та "Чаклунка: Володарка темряви". Кінострічки вже привернули увагу мільйонів користувачів мережі, тому їм пророкують шалений успіх у прокаті.